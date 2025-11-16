U Beču predstavljena knjige ‘Ja sam Alen’, autora Alena Muhića

Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Austriji ‘Consilium Bosniacum’, ‘Asocijacija Bosna’ i ‘Bosanskohercegovačka-austrijska omladina’ organizirali su u Beču predstavljanje knjige ‘Ja sam Alen’, autora Alena Muhića.

– U toj knjizi Alen Muhić govori o vlastitom postojanju, kao djetetu rođenom iz čina silovanja u toku rata u Bosni i Hercegovini. Istovremeno daje glas svima koji iz stida, straha ili nekih drugih ličnih i teških, nama često nevidljivih, razloga i dalje šute. Takve teme i događaji na poseban način doprinose oslobađanju društva od traumatskih posljedica. Oni ohrabruju mnoge da se suoče sa svojim strahovima i pronađu snagu za istinu i izlječenje – navode iz ‘Consilium Bosniacum’.

Promotori knjige u Beču su bili predsjednik Saveza ‘Consilium Bosniacum’ Damir Saračević i predsjednik Udruženja ‘Asocijacija Bosna’ Sanjin Jakić, a program je vodila Meliha Halilbašić.

Knjiga ‘Ja sam Alen’, autobiografsko djelo Alena Muhića iz Goražda, objavljena je ranije ove godine u Bosni i Hercegovini. Rođen iz čina ratnog silovanja, Alen je opisao u toj knjizi svoje odrastanje i sve što je proživio u proteklom periodu. Njegova poruka svima što tragaju za identitetom je da ne šute “jer šutnja definitivno boli, a istina, koliko god teška i bolna, jednostavno – oslobađa“. Poruka javnosti, društvu jeste da daju prostor i djeci rođenoj iz ratnih silovanja. Zbog njegove borbe za ljudska prava takve djece, prošle godine je dobio nagradu u Norveškoj.