Promocija knjige “Put do 7. oktobra” Erika Skarea u BKC-u Tuzla

RTV SLON

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u utorak, 7. oktobra 2025. godine, s početkom u 18:30 sati, organizuje promociju knjige „Put do 7. oktobra“ norveškog autora Erika Skarea.

Promocija će biti održana u velikoj sali BKC-a Tuzla, a prema dosadašnjim najavama očekuje se prisustvo više od 500 posjetilaca. O knjizi će, uz autora, govoriti prof. dr. sc. Vedad Gurda, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, te dr. Jahja Muhasilović, profesor međunarodnih odnosa i geopolitike na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Moderator programa je Zoran Blagojević, PR konsultant.

Događaju će posebnu važnost dati i Ambasador Države Palestine u Bosni i Hercegovini, NJ.E. Rezeq Namoora, koji će prisustvovati promociji i obratiti se prisutnima.

Organizatori navode da su izjave promotora knjige predviđene 15 minuta prije početka događaja, a ovom prilikom uputili su i poziv javnosti da prisustvuje promociji.

Knjiga „Put do 7. oktobra“ donosi analitički i dokumentarni prikaz složenih političkih i društvenih okolnosti Bliskog istoka, a autor Erik Skare poznat je po svojim istraživanjima o savremenim konfliktima i međunarodnim odnosima.

