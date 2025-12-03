Svečana ceremonija u BKC-u TK: Promovisana 344 diplomanta Univerziteta u Tuzli

344 diplomanta danas su obilježila dan koji za mnoge mlade ljude predstavlja kraj dugog i zahtjevnog puta i početak njihove profesionalne odgovornosti. Među njima su i studentice koje su se istakle svojim radom i uspjehom i čije priče pokazuju koliko predanosti stoji iza svakog zvanja.

Za Lejlu Hasić, diplomanticu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, današnja ceremonija predstavlja krunu školovanja u koje je uložila godine truda, odricanja i neprospavanih noći, a njen uspjeh među najboljim studentima generacije za nju je potvrda svega što je prošla.

„Moram naglasiti da je samo ovaj naš rad, redovno studiranje i ispunjavanje svojih obaveza zahtjevao mnogo truda, mnogo odricanja. Današnji dan je samo jedan način na koji mi možemo to na neki lijep način prikazati, iako iza toga stoji mnogo odricanja, truda i nesprospavanih noći. Zahvalna sam što imam priliku da u našoj državi studiram na ovakav način i što ću, nadam se, ostati u njoj kako bih mogla da iskoristim svoja saznanja, spoznaje i da nastavim da radim u tom smjeru”, priča Lejla Hasić, diplomantica.

Svoju svečanu priliku danas je imala i Lana Stanić, diplomantica Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, koja ovaj dan doživljava kao trenutak prelaska u novu fazu života, obilježenu odgovornošću i primjenom stečenog znanja.

„Današnja manifestacija je jako svečana i posebna za sve nas. Nije samo kruna našeg obrazovanja, nego svjesno i savjesno preuzmanje odgovornosti za sve ono što nam tek dolazi. Kao što je kolegica napomenula i ja bih istakla važnost iskorištavanja svega onoga što smo stekli u prethodnim godinama studija u svojoj struci, a to je edukacijsko-rehabilitacijska znanost, trudit ću se da svoje iskustvo i svoje znanje prenosim kako na tipičnu populaciju, tako i na populaciju osoba s teškoćama, tako da nadam se da ću u tom poslu ustrajati i ostati dosljedna sebe”, govori Lana Stanić, diplomantica.

Predstavnici Univerziteta naglasili su da je današnji dan potvrda rada i kvaliteta generacija koje Univerzitet godinama obrazuje, te poručili diplomantima da hrabro nose znanje koje su stekli i da sami grade svoju budućnost.

„Nama je najvažnije da su danas naši studenti, odnosno već diplomanti i magistri, sretni i zadovoljni i da su zadovoljni stečenim znanjima i vještinama koje su imali priliku steći na Univerzitetu u Tuzli, odnosno na 13 fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dakako, da je najvažnija činjenica da ovi mladi ljudi temeljem svojih znanja i vještina razumiju da moraju nastaviti kreirati svoju budućnost. Ne trebaju prepustiti sebe stihiji i inerciji, tuđim voljama, već moraju donijeti svoje planove i hrabro, odlučno ići u budućnost”, rekao je prof. dr. Amir Karić, rektor Univerziteta u Tuzli.

Danas su promovisani diplomanti i magistranti šest tuzlanskih fakulteta: Medicinskog, Edukacijsko-rehabilitacijskog, Filozofskog, Prirodno-matematičkog, Ekonomskog i Farmaceutskog. Svečana ceremonija tako je još jednom pokazala koliko je ovaj trenutak važan za mlade ljude koji napuštaju Univerzitet spremni da stečeno znanje prenesu u sredine u kojima žive i rade, uz očekivanje da će upravo njihova upornost i posvećenost biti temelj stabilnije budućnosti za cijelu zajednicu.