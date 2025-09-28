U Tuzli predstavljena knjiga „Hrvatska u 30 priča“: Identitet, imidž i kulturna diplomatija

U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Tuzla, održano je predstavljanje knjige „Hrvatska u 30 priča“ autora Bože Skoke i Zvonimira Frke Petešića.

Knjiga na jasan i pristupačan način donosi najvažnije događaje i procese koji su oblikovali hrvatski identitet, historiju, kulturu i društvo.

Koautor Božo Skoko istakao je da je cilj publikacije približiti i objasniti temelje hrvatskog identiteta te doprinijeti stvaranju pozitivne slike Hrvatske. „Našu zemlju se često posmatra kroz stereotipe. Ovom knjigom željeli smo pokazati bogatstvo historije, kulture i vrijednosti koje oblikuju prepoznatljiv identitet u savremenom svijetu“, rekao je Skoko.

Zvonimir Frka Petešić naglasio je značaj kulturne diplomatije i prisustva ovakvih djela na inostranim tržištima. „Knjiga je već prevedena na engleski, njemački i francuski jezik, što omogućava da se hrvatska priča predstavi široj međunarodnoj javnosti i doprinese boljem razumijevanju naše zemlje u svijetu“, kazao je Frka Petešić.

Domaćin i moderator promocije bio je tuzlanski komunikolog i publicist Damir Šehanović. Promocija knjige „Hrvatska u 30 priča“ planirana je i za Sarajevo početkom naredne godine.