Humanitarno folklorno veče u Lukavcu za pomoć Emini Hodžić

U Velikoj sali Centra za kulturu Lukavac u srijedu, 1. oktobra, s početkom u 19 sati biće održano humanitarno folklorno veče pod sloganom „Pomozimo Emini Hodžić“.

Emina Hodžić iz Lukavca, rođena 1996. godine, već mjesecima vodi bitku sa teškom bolešću. Nakon operacija i više ciklusa hemoterapije, pred njom su skupi tretmani imunoterapije i ciljane terapije, koji nisu dostupni u okviru zdravstvenog sistema BiH. Zbog toga se organizuje niz akcija prikupljanja pomoći, među kojima je i predstojeći humanitarni koncert.

Zajedništvo kroz igru i pjesmu

Na sceni će nastupiti više kulturno-umjetničkih društava: KUD „Devetak“, KUD „Sloga“ Bikodže, KUD „27. Juli“ Prokosovići, GKUD „Lukavac“, KUD „Puračić“, kao i aktivisti Policije. Ulaz na koncert je slobodan, a posjetioci će moći dati dobrovoljne priloge u donatorske kutije.

Organizatori pozivaju građane da dođu, podrže folklorne ansamble i na taj način doprinesu prikupljanju sredstava za Eminu.

Kako pomoći

Za one koji žele pomoći donacijama, uplate se mogu izvršiti na račun otvoren u Raiffeisen banci BiH:

Emina Hodžić, transakcijski račun: 1613000088370644

Za uplate iz inostranstva: IBAN: BA391613000088370644, SWIFT: RZBABA2S

Svaka pomoć je korak bliže ka Emininom ozdravljenju i prilika da mlada majka nastavi život uz svoju kćerku.