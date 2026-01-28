Potvrđena optužnica protiv policajaca osumnjičenih za iskorištavanje maloljetnica

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog produženog krivičnog djela Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Nakon potvrđivanja optužnice, sud je donio rješenje kojim je optuženima produžen pritvor za dva mjeseca, a koji u odnosu na optužene Besima Kopića, Šemsudina Kadrića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića i Sulejmana Šehića može trajati najduže dvije godine nakon potvrđivanja optužnice, a prije izricanja prvostepene presude, a u odnosu na optužene Zijada Jagodića, Dževada Požegića i Nedima Avdića najduže jednu godinu nakon potvrđivanja optužnice, a prije izricanja prvostepene presude, s tim da je sud dužan svaka dva mjeseca po službenoj dužnosti vršiti kontrolu opravdanosti mjere pritvora.

Mjera pritvora prema optuženima je produžena iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačke b), c) i d) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno zbog naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja krivičnog djela, a u odnosu na neke od optuženih i zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, te stvarne prijetnje narušavanja javnog reda i mira.