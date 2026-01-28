Potvrđena optužnica protiv policajaca osumnjičenih za iskorištavanje maloljetnica

Arnela Šiljković - Bojić

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog produženog krivičnog djela Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Nakon potvrđivanja optužnice, sud je donio rješenje kojim je optuženima produžen pritvor za dva mjeseca, a koji u odnosu na optužene Besima Kopića, Šemsudina Kadrića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića i Sulejmana Šehića može trajati najduže dvije godine nakon potvrđivanja optužnice, a prije izricanja prvostepene presude, a u odnosu na optužene Zijada Jagodića, Dževada Požegića i Nedima Avdića najduže jednu godinu nakon potvrđivanja optužnice, a prije izricanja prvostepene presude, s tim da je sud dužan svaka dva mjeseca po službenoj dužnosti vršiti kontrolu opravdanosti mjere pritvora.

Mjera pritvora prema optuženima je produžena iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačke b), c) i d) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno zbog naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja krivičnog djela, a u odnosu na neke od optuženih i zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, te stvarne prijetnje narušavanja javnog reda i mira.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tužilaštvo TK podiglo optužnicu protiv osam osoba zbog trgovine ljudima, među...

Tuzla i TK

Slučaj Milkunić: Sud BiH vratio optužnicu, Tužilaštvo je povuklo

Tuzla i TK

POSKOK: Podignuta optužnica zbog slučaja nabavki u UKC Tuzla

Vijesti

Podignuta optužnica zbog uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja u Muzičkoj školi u...

Vijesti

Potvrđena optužnica protiv Bege Gutića: Bivši načelnik Banovića tereti se za...

Vijesti

Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 15 osoba zbog krijumčarenja

Tuzla i TK

Gotovo 55 miliona KM za vodoprivredu: Vlada TK dala saglasnost na Program ulaganja

Sport

Bosna i Hercegovina s pet sportista putuje na ZOI Milano – Cortina 2026

Tuzla i TK

Pritvor za 14 osumnjičenih zbog brutalnog napada na navijače kod Aerodroma Tuzla

BiH

Imenovan novi direktor FUP-a

Tuzla i TK

Za boračke kategorije u TK više od 24 miliona KM u 2026. godini

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]