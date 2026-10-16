Pad zaposlenosti u FBiH: Za mjesec dana skoro 6.000 radnika manje

Broj zaposlenih u FBiH smanjen je za 5.820 osoba tokom augusta 2026. godine, pokazuju podaci koje je danas objavio Federalni zavod za statistiku. Na kraju augusta u Federaciji BiH bilo je zaposleno ukupno 539.806 osoba, što je za 1,1 posto manje nego mjesec ranije.

Prema zvaničnim podacima, u julu je bilo 545.626 zaposlenih, dok je u augustu taj broj smanjen na 539.806. Istovremeno, broj zaposlenih žena smanjen je za 1,2 posto, na ukupno 241.840.

Najveći pad zabilježen je u pravnim osobama, gdje je broj zaposlenih smanjen za 5.558, na 473.216 radnika. U obrtima i srodnim djelatnostima evidentirano je 66.590 zaposlenih, odnosno 262 manje nego prethodnog mjeseca.

Posmatrano po djelatnostima, najveće smanjenje broja zaposlenih zabilježeno je u obrazovanju, gdje je u augustu bilo 41.105 zaposlenih, što je za 3.217 manje nego u julu.

Pad zaposlenosti evidentiran je i u prerađivačkoj industriji, koja je u augustu imala 97.987 radnika, odnosno 1.705 manje nego prethodnog mjeseca.

Trgovina je i dalje djelatnost s najvećim brojem zaposlenih, ukupno 101.147, dok je u prerađivačkoj industriji radilo 97.987 osoba.

U poređenju s augustom 2025. godine, ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH gotovo je nepromijenjen, uz smanjenje od 243 osobe.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku zasnivaju se na evidencijama Porezne uprave FBiH i obuhvataju zaposlene u pravnim osobama, obrtima i srodnim djelatnostima.