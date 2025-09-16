Vrtoglavi pad zaposlenosti u Federaciji BiH, Tuzlanski kanton ispod 100.000 radnih mjesta

RTV SLON

Broj zaposlenih u Federaciji BiH nastavlja bilježiti vrtoglavi pad i u avgustu 2025. godine. Prema zvaničnim podacima, na dan 31. avgust evidentirano je 541.921 zaposlenih, što je za 3.097 manje u odnosu na juli, kada je broj iznosio 545.018.

Tuzlanski kanton posebno je pogođen ovim negativnim trendom. U julu je na području TK bilo prijavljeno 100.591 zaposlenih, dok je u avgustu broj pao na 99.474. Nakon dužeg perioda, Tuzlanski kanton ponovo ima manje od 100.000 zaposlenih, što znači da je samo u jednom mjesecu izgubljeno više od 1.000 radnih mjesta.

Ovi podaci pokazuju da se Federacija BiH suočava s kontinuiranim gubitkom radnih mjesta tokom ove godine, a Tuzlanski kanton je među najizraženijim primjerima tog pada.

