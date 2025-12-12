Treći kvartal 2025.: Više zaposlenih u Federaciji BiH

U trećem kvartalu 2025. godine u FBiH bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 946.000 hiljada ekonomski aktivno ili 51,2 posto, a 901.000 osoba je izvan radne snage ili 48,8 posto.

Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 825.000 je bilo zaposleno ili 44,7 posto, a 121.000 nezaposleno ili 6,5 posto.

Broj zaposlenih u odnosu na drugi kvartal 2025. godine je povećan za 5,7 posto, a broj nezaposlenih je smanjen za 8,8 posto, pokazuju rezultati Ankete o radnoj snazi za treći kvartal 2025. godine koje je objavio Federalni zavod za statistiku.

U odnosu na treći kvartal 2024. godine broj zaposlenih povećan je za 3,3 posto a broj nezaposlenih je smanjen za 6,2 posto.

Ukupan broj aktivnog stanovništva se povećao u odnosu na drugi kvartal 2025.

godine za 3,6 posto. U odnosu treći kvartal 2024. godine broj aktivnog stanovništva se povećao za 2,0 posto.

Stopa zaposlenosti u trećem kvartalu 2025. godine u odnosu na drugi kvartal 2025. godine povećana je za 2,4 procentna poena, dok je u odnosu na treći kvartal 2024. godine povećana za 1,4 procentna poena.

Stopa nezaposlenosti u trećem kvartalu 2025. godine u odnosu na drugi kvartal 2025. godine smanjena je za 1,7 procentnih poena, dok je u odnosu na treći kvartal 2024. godine smanjena za 1,1 procentni poen.

U strukturi aktivnog stanovništva 570.000 su muškarci ili 60,2 posto, a 376.000 su žene ili 39,8 posto. U strukturi zaposlenih osoba 513.000 ili 62,2 posto su muškarci dok su 312.000 ili 37,8 posto žene. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 56.000 ili 46,5 posto su muškarci, a 65.000 ili 53,5 posto su žene

U trećem kvartalu 2025. godine stopa aktivnosti bila je 51,2 posto, stopa zaposlenosti 44,7 posto i stopa nezaposlenosti 12,8 posto. Posmatrano prema spolu, skoro dva

puta je više aktivnih muškaraca u odnosu na broj aktivnih žena. Stopa aktivnosti muškaraca bila je 63,2 posto, dok je stopa aktivnosti žena 39,8 posto. Isto se odnosi i na

stopu zaposlenosti koja je za muškarce bila 57,0 posto, a za žene 32,9 posto. Stopa nezaposlenosti za muškarce bila je 9,9 posto, a za žene 17,2 posto.