U septembru 4000 manje zaposlenih u Federaciji

RTV SLON

Na dan 30. septembra ove godine evidentirano je 546.782 zaposlenih u Federaciji, dok je na isti datum prošle godine broj iznosio 550.801, što je 4019 manje zaposlenih u odnosu na prošlu godinu.

U obrazovanju je u septembru zabilježen skok prijava za 4861 radnika, ali taj impuls nije bio dovoljan da poništi pad iz prve polovine godine. Sumirano na nivou prvih devet mjeseci, ukupno kretanje zaposlenih u Federaciji ostaje znatno ispod prošlogodišnjeg nivoa.

Uporedno, na isti dan prošle godine Federacija je u odnosu na 2023. imala povećanje od 6938 zaposlenih, što pokazuje preokret trenda u 2024. godini. Uprkos sezonskom zapošljavanju u javnom sektoru, tržište rada i dalje bilježi slabiji bilans, a trend zaposlenih u Federaciji ostaje opterećen ranijim mjesecima pada.

