Tuzla centar sportskog druženja: Triatlon i akvatlon obilježili Evropsku sedmicu sporta

Na Panonskim jezerima i ulicama Tuzle danas je održan Drugi Tuzla Pannonica Triatlon Kup, koji je ujedno nosio status Državnog prvenstva u sprint distanci, te prvi Super Kid Akvatlon.

Više od stotinu učesnika svih uzrasta, od 7 do 66 godina, iz sedam bh. klubova, pokazalo je sportski duh i energiju kroz plivanje, biciklizam i trčanje, dok je Grad soli na jedan dan postao centar sportske atmosfere i druženja.

Takmičenje je organizovao Triatlon klub „Tuzla“ u saradnji sa Triatlon i pentatlon savezom BiH, uz podršku Olimpijskog komiteta BiH, a održano je u okviru Evropske sedmice sporta i globalne #BeActive kampanje koju podržava Evropska komisija.

„Na startu smo okupili više od 70 mladih takmičara i približno isti broj seniora, a kroz ovo natjecanje želimo promovisati važnost fizičke aktivnosti i vrijednosti #BeActive kampanje“, izjavio je Mirza Hodžić, predsjednik Triatlon kluba „Tuzla“ i direktor trke.

Organizatori su istakli da je događaj u Tuzlu donio pravu sportsku feštu, istovremeno podsjećajući na značaj zdravog života i zajedništva. „Ponosni smo na naše najmlađe takmičare, zahvalni volonterima i gradu Tuzli na podršci, te sretni što smo dio Evropske sedmice sporta“, poručio je zamjenik direktora trke Mirza Jamaković.

Ova manifestacija, nakon sličnih događaja u Cazinu, Palama, Zenici, Širokom Brijegu, Neumu i Istočnom Sarajevu, nastavak je obilježavanja Evropske sedmice sporta u BiH, čija će centralna #BeActive proslava biti održana 23. septembra u Visokom.