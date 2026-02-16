Određen pritvor Dini Sejmenoviću zbog sumnje na trgovinu drogom

Općinski sud u Tuzli prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Dinu Sejmenovića (28) iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, u sticaju sa krivičnim djelom posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Kako je saopćeno, po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Tuzla, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su 12. februara 2026. godine izvršili pretres stana osumnjičenog u Tuzli.

Tokom pretresa pronađeno je više pakovanja sa oko 800 grama opojne droge amfetamin i oko 45 grama marihuane, pripremljenih za dalju prodaju. Također su pronađene dvije digitalne vage, aparat za vakumiranje, kao i jedna korištena cigareta marihuane.

Nakon pretresa osumnjičeni je lišen slobode, nad njim je provedena kriminalistička obrada, a potom je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.