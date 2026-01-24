Ljekar otkriva: Ovo je najgora hrana za zdravlje vaših arterija

Zdrave arterije važne su za snažno i zdravo srce jer kroz njih do organa stiže krv bogata kisikom. Kada krvne žile izgube elastičnost ili se počnu sužavati i začepljivati, mogu se pojaviti problemi poput povišenog krvnog pritiska i visokog holesterola, a mnogi to dugo ni ne primijete.

Zato je važno redovno pratiti zdravstveno stanje. Ishrana u tome ima veliku ulogu. Iako se često preporučuju mediteranska i DASH ishrana, jedan izbor koji mnogi jedu gotovo svakog dana može biti posebno loš za arterije, navodi Parade.

Prema kardiologinji dr. Estelle Jean, među najproblematičnijim namirnicama za krvne žile spadaju ultraprerađeni mesni proizvodi, posebno mesne prerađevine koje se često stavljaju u sendviče.

“Kao kardiologinja, smatram da su ultraprerađeni mesni proizvodi jedna od najproblematičnijih svakodnevnih namirnica za krvne žile. Prepuni su natrija, zasićenih masti i hemijskih konzervansa, a sve to s vremenom oštećuje stijenke arterija”, objašnjava dr. Jean.

Ona pojašnjava da višak soli podiže krvni pritisak, dok zasićene masti povećavaju LDL, takozvani loš holesterol, što doprinosi stvaranju masnih naslaga u arterijama. S vremenom, kombinacija povišenog pritiska i nakupljenih naslaga može dovesti do upale i ukočenosti krvnih žila, a to povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Dodaje i da hemikalije koje se koriste za konzerviranje mesnih narezaka mogu dodatno pojačati upalu i poremetiti regulaciju šećera u krvi, čime se srce dodatno opterećuje.

“Postoje snažni dokazi da ljudi koji često konzumiraju prerađeno meso imaju veći rizik od smrti zbog srčanih bolesti. U praksi često susrećem pacijente koji misle da se hrane prilično zdravo, a ne shvataju da redovni sendviči s mesnim narescima mogu polako, ali sigurno narušavati zdravlje srca”, ističe kardiologinja.

Na to upućuje i studija objavljena u časopisu BMC Medicine, provedena na više od 448 hiljada učesnika, koja je pokazala da ishrana bogata prerađenim mesom povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti za 30 posto.

To ipak ne znači da se sendviči moraju potpuno izbaciti. Dr. Jean kaže da je važnije birati kvalitetnije izvore proteina. Kao bolje opcije navodi piletinu ili puretinu s roštilja, ribu poput tune ili lososa, humus s povrćem, te biljne izvore proteina kao što su grah, leća ili tofu.

Za dodatni korak u korist srca preporučuje hljeb od cjelovitih žitarica, više povrća i zdrave masnoće poput maslinovog ulja ili avokada. Vlakna iz povrća i cjelovitih žitarica mogu pomoći u snižavanju holesterola i smanjenju upale, antioksidansi usporavaju stvaranje naslaga u arterijama, a nezasićene masnoće doprinose snižavanju krvnog pritiska i očuvanju zdravlja srca.

Povremeni sendvič s mesnim narezcima, naglašava dr. Jean, nije razlog za paniku. Problem su navike koje se ponavljaju iz sedmice u sedmicu.

“Nije stvar u savršenstvu, nego u učestalosti. Ako prerađeno meso barem nekoliko dana u sedmici zamijenite cjelovitim, minimalno prerađenim namirnicama, možete sniziti krvni pritisak, poboljšati nivo holesterola, smanjiti upalu i značajno smanjiti rizik od srčanog udara. Male, ali dosljedne promjene dugoročno čine veliku razliku za zdravlje srca.”