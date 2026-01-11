Na jezeru Bistarac organizovano ronjenje pod ledom

RTV SLON
Ronjenje pod ledom na jezeru Bistarac/ Foto: Eko-ronilačka grupa invalida

Članovi Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca, zajedno s pripadnicima Gorske službe spašavanja iz Srebrenika, u subotu 10. januara 2026. godine izveli su zaron ispod zaleđene površine jezera Ontario na Bistarcu.

Iako je led bio debeo oko 10 centimetara, a temperatura vode iznosila svega četiri stepena Celzijusa, to nije predstavljalo prepreku za ovu nesvakidašnju aktivnost, koja se posljednjih godina sve rjeđe viđa zbog blažih zima.

„Ronjenje pod ledom spada u ekstremne vrste ronjenja zbog nemogućnosti vertikalnog izrona. Stečeno iskustvo i vrhunska oprema omogućavaju da ovakvi zaroni prođu sigurno. Ronimo tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove, a kroz ove aktivnosti nastojimo biti spremni za neželjene situacije koje se mogu dogoditi na akumulacijama tokom zime“, naveli su iz Eko-ronilačke grupe invalida.

Nakon završetka ronjenja, najhrabriji učesnici odlučili su se i na kupanje u zaleđenom jezeru.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Humanost bez zastoja: Njegovatelji Crvenog križa Tuzla na terenu i po snijegu

Istaknuto

Hladno i suho vrijeme u Tuzli, na snazi žuto upozorenje

Istaknuto

Nepovoljni vremenski uslovi otežavaju saobraćaj, vozačima se savjetuje oprez

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode

Magazin

Evo kako poboljšati cirkulaciju i riješiti se hladnih nogu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]