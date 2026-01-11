Na jezeru Bistarac organizovano ronjenje pod ledom

Članovi Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca, zajedno s pripadnicima Gorske službe spašavanja iz Srebrenika, u subotu 10. januara 2026. godine izveli su zaron ispod zaleđene površine jezera Ontario na Bistarcu.

Iako je led bio debeo oko 10 centimetara, a temperatura vode iznosila svega četiri stepena Celzijusa, to nije predstavljalo prepreku za ovu nesvakidašnju aktivnost, koja se posljednjih godina sve rjeđe viđa zbog blažih zima.

„Ronjenje pod ledom spada u ekstremne vrste ronjenja zbog nemogućnosti vertikalnog izrona. Stečeno iskustvo i vrhunska oprema omogućavaju da ovakvi zaroni prođu sigurno. Ronimo tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove, a kroz ove aktivnosti nastojimo biti spremni za neželjene situacije koje se mogu dogoditi na akumulacijama tokom zime“, naveli su iz Eko-ronilačke grupe invalida.

Nakon završetka ronjenja, najhrabriji učesnici odlučili su se i na kupanje u zaleđenom jezeru.