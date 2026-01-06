Kako ukloniti led bez soli, jednostavna metoda koja štiti beton i pločice

Snijeg koji je posljednjih dana neprestano padao, kao i niske temperature i mraz, stvaraju ozbiljne probleme mnogim građanima.

Poledica na pješačkim zonama, stepenicama i prilazima stambenim objektima za mnoge predstavlja veliki izazov, posebno u ranim jutarnjim i večernjim satima.

U nastavku donosimo nekoliko jednostavnih rješenja za uklanjanje leda s ulaza i stepenica, bez štetnog djelovanja soli. Iako je so na cestama i asfaltiranim površinama često učinkovita protiv poledice, u dvorištima i oko kuće situacija je drugačija.

Prilazi i stepenice najčešće su izrađeni od betona ili popločani keramičkim pločicama. Na takvim površinama kuhinjska ili industrijska so može biti izuzetno agresivna. Već nakon jedne zime beton može početi da se kruni, dok su, iako same pločice otpornije, fugne znatno osjetljivije. So prodire u njih i uzrokuje oštećenja koja postaju vidljiva nakon nekoliko sezona.

Postoji, međutim, jednostavna i učinkovita alternativa. Potrebno je pomiješati dva litra tople vode, jednu kašiku deterdženta za suđe i oko 50 mililitara 70-postotnog alkohola. Smjesu u ovom omjeru treba pripremiti u dovoljnoj količini i pažljivo nanijeti na zaleđene stepenice ili prilaze.

Led će se brzo otopiti, a nova poledica se neće lako formirati. Prije nanošenja smjese preporučuje se da se što veća količina snijega i leda ukloni mehanički. Ukoliko nemate sve sastojke, i deterdžent ili alkohol pomiješan s vodom mogu pomoći, ali njihova kombinacija daje najbolje rezultate.