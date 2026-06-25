Predstavljen program manifestacije „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“

Tuzla će i ove godine nizom sadržaja obilježiti godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Manifestacija „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“ organizuje se s ciljem očuvanja kulture sjećanja, edukacije mladih generacija i borbe protiv zaborava i negiranja zločina. U organizaciji sa Medžlisom IZ Tuzla, učestvuje jedanaest udruženja i institucija koje su pripremile bogat program za građane.

„Dosta veliki broj naših ustanova se uključio u ovaj zajednički program. Na nama je da samo ovim putem pozovemo naše sugrađane da nas podrže svojim dolaskom na ove aktivnosti, ima za svakoga po nešto. Ovi programi se i prave radi naših sugrađana, kako bismo se još jednom podsjetili i opomenuli svi zajedno“, kazao je Hafiz Ismail-ef. Fazlović, Medžlis IZ Tuzla.

U okviru manifestacije bit će upriličena promocija fotomonografije „Srebrenica Potočari: Agresija i ratni zločini“ autora Ahmeta Bajrića Blicka. Riječ je o dokumentarnom djelu koje na više od 570 stranica i kroz hiljade fotografija svjedoči o stradanju Bošnjaka Podrinja, masovnim grobnicama, komemoracijama i procesu traganja za istinom o počinjenim zločinima.

„Ova fotomonografija je zbir mog rada od 30 godina, obilazak svih grobnica, Marš mira, sve komemoracije, sve je to sažeto u ovoj fotomnografiji, koja sadrži preko 3500 fotografija, bio sam na svim grobnicama koje su se pronašle u Podrinju“, rekao je Ahmet Bajrić Blicko, fotograf i autor fotomonografije.

Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzima pozorišna predstava „Rode“, nastala u produkciji Pozorišta mladih Tuzle. Predstava je zasnovana na činjenicama i presudama Haškog tribunala, a kroz umjetnički izraz nastoji približiti mladima istinu o genocidu i poslati poruku da se takvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Do sada ju je pogledalo više od pet hiljada gledalaca širom Bosne i Hercegovine.

„Predstava se igra 29. juna u 20 sati. Ulaz je slobodan. Publika nam se može javiti zbog rezervacije mjesta. 50 mladih ljudi je uključeno u projekat. Ova predstava je nastala na osnovu zvaničnih presuda Haškog tribunala. Svi mladi ljudi koji igraju pokazuju da jasno i glasno razumijemo šta se desilo i želimo kroz pozorište ukazati na to da se nešto slično ne smije ponoviti“, kazao je Adnan Mujkić, režiser predstave „Rode“.

U okviru obilježavanja bit će održana i „Šetnja za Srebrenicu“ koja kreće 10. jula ispred BKC-a Tuzla. Organizatori poručuju da je i više od tri decenije nakon genocida, obaveza društva da čuva sjećanje na žrtve i prenosi istinu budućim generacijama. Građani su pozvani da svojim prisustvom podrže programske sadržaje i daju doprinos kulturi pamćenja, koja ostaje jedan od najvažnijih odgovora na pokušaje negiranja zločina.