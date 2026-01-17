Da li ste se ikada zapitali zašto se oslić gotovo uvijek prodaje bez glave?

Oslić je veoma popularna riba zbog jednostavne pripreme i relativno malog broja kostiju. Ipak, u poređenju s nekim drugim vrstama ribe, poput sardine, pastrmke ili šarana, nešto je manje zastupljen u svakodnevnoj ishrani.

Za razliku od mnogih drugih riba koje se mogu kupiti cijele, oslić se u prodaji najčešće nalazi bez glave. Glavni razlog za to je način transporta. Oslić se uglavnom lovi u udaljenim morskim područjima, poput jugozapadnog dijela Atlantskog okeana, Sredozemnog mora i južnih voda Afrike. Kako bi se transport učinio lakšim i efikasnijim, glava se uklanja već tokom same obrade ribe.

Oslić je grabljivica koja veći dio života provodi u dubokim vodama. Iako je njegova populacija i dalje brojna, stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući pad broja oslića zbog prekomjernog izlova, naročito u evropskim vodama. Populacije u Crnom i Sredozemnom moru značajno su smanjene, a tome dodatno doprinose ekološki problemi, ilegalni ribolov i neregulisani izlov sitnije ribe.