Da li ste se ikada zapitali zašto se oslić gotovo uvijek prodaje bez glave?

RTV SLON
Foto: Pixnio

Oslić je veoma popularna riba zbog jednostavne pripreme i relativno malog broja kostiju. Ipak, u poređenju s nekim drugim vrstama ribe, poput sardine, pastrmke ili šarana, nešto je manje zastupljen u svakodnevnoj ishrani.

Za razliku od mnogih drugih riba koje se mogu kupiti cijele, oslić se u prodaji najčešće nalazi bez glave. Glavni razlog za to je način transporta. Oslić se uglavnom lovi u udaljenim morskim područjima, poput jugozapadnog dijela Atlantskog okeana, Sredozemnog mora i južnih voda Afrike. Kako bi se transport učinio lakšim i efikasnijim, glava se uklanja već tokom same obrade ribe.

Oslić je grabljivica koja veći dio života provodi u dubokim vodama. Iako je njegova populacija i dalje brojna, stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući pad broja oslića zbog prekomjernog izlova, naročito u evropskim vodama. Populacije u Crnom i Sredozemnom moru značajno su smanjene, a tome dodatno doprinose ekološki problemi, ilegalni ribolov i neregulisani izlov sitnije ribe.

pročitajte i ovo

Magazin

Koliko često je normalno mokriti ovisno o dobi?

Magazin

Šest namirnica koje nikada ne biste trebali držati u vratima frižidera

Politika

Cvijanović: Vanjskopolitička nametanja su BiH pretvorila u zarobljenu državu

Vijesti

Prelazak granice BiH: Prijava više ne vrijedi samo za keš, šta sve ulazi u gotovinu

Politika

Dodik: Nije slučajno što se na božićnom prijemu nije pojavio niko od Bošnjaka

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]