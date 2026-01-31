Prije nego odmrznete ribu, ovo je obavezno

Losos važi za jednu od nutritivno najvrjednijih namirnica jer sadrži velike količine omega-3 masnih kiselina koje doprinose zdravlju srca, mozga i općem funkcionisanju organizma. Zbog visoke cijene svježeg lososa, potrošači se često odlučuju za smrznute filete koji su pristupačniji i lakše dostupni.

Međutim, prilikom odmrzavanja smrznute ribe često se pravi greška koja može predstavljati zdravstveni rizik. Stručnjaci upozoravaju da ribu nije preporučljivo odmrzavati u originalnoj ambalaži, naročito ako je riječ o vakuum pakovanju.

Razlog je to što zatvorena plastična ambalaža može stvoriti pogodne uslove za razvoj bakterija, uključujući i onu koja može izazvati botulizam, ozbiljan oblik trovanja hranom. Zbog toga se preporučuje da se riba odmah nakon vađenja iz zamrzivača izvadi iz ambalaže.

Najsigurniji način odmrzavanja je sporo odmrzavanje u frižideru, u trajanju od 12 do 24 sata. Ovakav postupak pomaže da se očuvaju struktura i kvalitet mesa, ali i smanjuje mogućnost razvoja štetnih bakterija.

Stručnjaci također savjetuju da se poštuju uputstva proizvođača sa pakovanja i da se izbjegavaju brze metode odmrzavanja, poput mikrotalasne pećnice ili potapanja u toplu vodu, jer takve metode mogu uticati na nutritivne vrijednosti i sigurnost hrane.