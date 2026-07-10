Učesnici Marša mira stigli u Potočare nakon 100 kilometara pješačenja

Učesnici Marša mira stigli su u Memorijalni centar Srebrenica – Potočari nakon tri dana pješačenja i približno 100 pređenih kilometara.

Kolona je u srijedu krenula iz Nezuka, krećući se putem kojim su se Bošnjaci iz Podrinja nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije.

Ulazak u Memorijalni centar protekao je u potpunoj tišini. Među učesnicima su bile vidljive snažne emocije, a brojne učenice iz Sarajeva nisu mogle sakriti suze.

Na ulazu u Potočare dočekali su ih članovi porodica žrtava, preživjeli učesnici kolone iz 1995. godine, volonteri i građani.

Učesnici Marša mira prisustvovat će iznošenju tabuta iz hale bivše Fabrike akumulatora. Dženaza i ukop deset žrtava genocida u Srebrenici bit će obavljeni sutra u Memorijalnom centru.