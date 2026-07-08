Tuzla uz Srebrenicu: Cisterne s pitkom vodom za učesnike Marša mira

Tuzla uz Srebrenicu stoji i ove godine, pružajući podršku učesnicima Marša mira koji svojim koracima čuvaju sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici.

Grad Tuzla obezbijedio je cisterne s pitkom vodom kako bi olakšao put hiljadama učesnika memorijalnog pohoda. Jedna cisterna danas u 15 sati upućena je u Nezuk, dok će sutra u jutarnjim satima još dvije cisterne krenuti prema Parlogu i Crnom Vrhu.

Cisterne će biti na raspolaganju učesnicima Marša mira, koji prolaze trasom sjećanja, istine i dostojanstva, odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Podrška učesnicima Marša mira

Iz Grada Tuzla poručuju da je riječ o skromnom, ali iskrenom doprinosu ljudima koji svojim učešćem prenose poruku mira, opomene i trajnog sjećanja budućim generacijama.

Tuzla uz Srebrenicu ostaje i u danima obilježavanja 11. jula, Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, ali i kroz kontinuirano njegovanje solidarnosti, humanosti i zajedništva.

Iz Grada ističu da će Tuzla uvijek biti uz narod Srebrenice, s porukom da se pamti, da se ne zaboravi i da se nikada nikome ne ponovi.