ŽFK Sloboda 2024 poziva djevojčice na upis u fudbalsku školu

Jasmina Ibrahimović

Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 iz Tuzle otvorio je upis za nove članice i pozvao sve djevojčice koje vole fudbal da postanu dio njihove ekipe.

Iz kluba poručuju da iskustvo nije presudno, već su najvažniji volja, osmijeh i ljubav prema igri. Cilj je, kako navode, omogućiti djevojčicama da kroz sport razvijaju samopouzdanje, timski duh i prijateljstva, ali i da grade svoje fudbalske snove na terenu.

„Postani dio naše fudbalske porodice i zajedno s nama razvijaj ljubav prema sportu“, poručili su iz ŽFK Sloboda 2024.

Sve zainteresovane djevojčice i roditelji više informacija o upisu mogu pronaći na zvaničnim profilima kluba na društvenim mrežama Instagram i Facebook, kao i na web stranici kluba.

