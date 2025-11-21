6. Tuzla Rock School koncert 23.11.25. i upis u novi ciklus!

Programski koncert šestog ciklusa Tuzla Rock School, u organizaciji Udruženja „Tuzla Live“, održava se u nedjelju 23.11.25. od 19h u klubu “Baza“. Podržite mlade ljude koji već dva mjeseca uče temelje rock'n'roll.a i srodnih muzičkih pravaca te marljivo razvijaju vještine na svojim instrumentima uz pomne instrukcije njihovih mentora. Ovaj koncert će vas prodrmati, rasplesati i raspjevati, pa zašto nam se ne bi pridružili i proveli ovu hladnu i tmurnu nedjelju sa nama? Pogotovo ako opet nestane grijanja! J

Upis u naredni ciklus “Tuzla Rock School” edukativnog i obrazovnog programa je već u toku te smo spremili razne dodatke, poboljšanja i iznenađenja, a nedjeljni koncert je najbolji momenat da direktno poslušate i pogledate o čemu se sve radi. Nikad nije kasno da sa Tuzla Rock School odaberete svoj instrument, svoje usmjerenje i aktivno se priključite muzičkom i kreativnom stvaralaštvu, savladate nove i usavršite postojeće znanje/vještine kao solo artist/kulturni radnik ili kreativac unutar grupe – upišite se! (https://bit.ly/TRSupis)

Program nudi prije svega praktičnu edukaciju za slijedeće instrumente/smjerove, dodatne sadržaje, povlastice, prilike … poput:

Bubnjevi, Gitara, Bas Gitara, Klavijature, Pjevanje, Audio/Event produkcija, Saksofon

Šest sati mjesečno za samostalne vježbe u opremljenim prostorijama za probe

Priliku za nastupanjem na koncertima

Radionice (razne: tematske, praktične, strukovne)

Učestvovanje u međunarodnim projektima „LiveMX“ i „Modern music education“

Masterclass prezentacije i seminare

Jamm session termine svake sedmice

Popust na kupovinu instrumenata/opreme od 15-20% u Promet Techno d.o.o.

Razmjena i gostovanja kod srodnih organizacija i grupa…

Tu su i posebni moduli poput “TZRS Academy“ (stariji polaznici, napredni, sa radnom obavezom i sl.) te “TZRS Rock Vrtić” i “Grupno Bubnjanje” za djecu (od 4 do 12 godina) koji pokazuju interes za muzikom, ritmikom, pojačanom motorikom, ali kojima je potrebno određeno usmjerenje tj. muzičko buđenje. Svi detalji oko upisa i programa se nalaze na ovom linku ili ih možete dobiti preko telefona 062.761.331, a za prijavu je potrebno je da ispunite online formular.

Zato se vidimo u Nedjelju 23.11.2025 u 19h u klub Baza na dobrom i iskrenom r'n'r druženju!