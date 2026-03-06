U Tuzli je počeo upis budućih prvačića. Za najmlađe je to prvi korak ka školskim klupama i novim obavezama koje ih očekuju od jeseni. Kako protiče upis i šta mališani očekuju od prvih školskih dana, pogledajte u sljedećem prilogu.

U tuzlanskim osnovnim školama u toku upis učenika u prve razrede

Alejna i Mia najbolje su drugarice. Njihovo prijateljstvo uskoro će dobiti i novu dimenziju – dijelit će iste školske klupe. Danas su zajedno došle na upis u prvi razred. Iako još nemaju ni punih šest godina, svjesne su da ih uskoro čekaju nove obaveze, ali i nova, velika životna avantura.

„Ja se zovem Alejna i imam pet godina. U školi ću da pišem i da bojim. Imat ću puno drugarica. Mia mi je najbolja drugarica i zajedno ćemo u školu“, rekla nam je Alejna Arapović.

Uzbuđenje zbog polaska u školu dijeli i njena najbolja drugarica Mia. Kaže da jedva čeka prve školske dane, nove knjige, sveske i priliku da nauči mnogo toga novog.

„Zovem se Mia Babajić i imam 5 godina. Spremna sam za školu, tamo ćemo pisati i čitati. Alejna ide sa mnom, opet ćemo se družiti“, kaže nam Mia Babajić.

Radost zbog polaska u školu dijele i ostali budući prvačići. Među njima je i Vedad, koji već razmišlja o novim drugarima i svemu što će uskoro učiti.

„Ja ću sad ići u školu i bit ću sedmi razred. Tamo ću pisati“.

Dok djeca s osmijehom govore o školskim danima koji dolaze, za roditelje je ovo jedan od onih posebnih trenutaka koji označavaju početak jednog novog poglavlja u odrastanju njihove djece.

„Imamo lijepo iskustvo sa prvim djetetom tako da očekujem da će i drugo usvojiti sve što bude učila. Super je da imaju i predškolsku da uče i slova i pisanje i čitanje i to će biti dobro za prvi razred“, govori Lejla Arapović, majka.

Kao i u drugim školama, i u Osnovnoj školi Miladije upis prvačića počeo je 3. marta. U centralnom objektu škole formira se jedno odjeljenje, dok se u područnoj školi Solana, u zavisnosti od broja prijavljenih učenika, organizuje jedno ili dva odjeljenja. Nakon upisa, budući prvačići prolaze i predškolski program koji ih dodatno priprema za prve školske dane.

„Za sada upis ova tri četiri dana je takav da ćemo imati vjerovatno po jedno odjeljenje. Za sada smo na tome ali nadamo se da će biti možda i dva odjeljenja u Područnoj školi Solana. Odmah nakon upisa učenika šaljemo spiskove prema JU Naše dijete i nakon toga oni prave grupe i organizuju predškolsku nastavu, a mi dajemo učionice“, rekao je Igor Hudić, direktor Osnovne škole Miladije Tuzla.

Nakon upisa i predškolskog programa, budući prvačići na jesen će prvi put sjesti u školske klupe i započeti svoje formalno obrazovanje. A za Alejnu, Miu, Vedada i njihove vršnjake to će biti početak jednog sasvim novog poglavlja. Pred njima su mali koraci koji vode ka velikim snovima.