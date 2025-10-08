Isplaćena sredstva za poklon bonove banovićkim prvačićima

Općina Banovići saopćila je da su danas uplaćena sredstva po osnovu poklon bona u iznosu od 130 KM za sve učenike prvih razreda osnovnih škola na području ove općine.

Nakon što su prikupljeni i objedinjeni svi transakcijski računi roditelja, sredstva su uplaćena na njihove račune, čime je uspješno završena realizacija ove aktivnosti.

Na početku školske godine načelnik Općine Banovići, dr. Mehmed Hasanović, obišao je sve osnovne škole i lično uručio poklon bonove prvačićima, poželjevši im sretan početak školovanja i uspješan ulazak u novo životno poglavlje.

Ovim gestom, Općina Banovići još jednom potvrđuje opredijeljenost da kontinuirano podržava najmlađe sugrađane i njihovo obrazovanje, te da bude oslonac roditeljima u važnim trenucima odrastanja njihove djece.