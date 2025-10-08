Isplaćena sredstva za poklon bonove banovićkim prvačićima

Ali Huremović
Isplaćena sredstva za poklon bonove banovićkim prvačićima

Općina Banovići saopćila je da su danas uplaćena sredstva po osnovu poklon bona u iznosu od 130 KM za sve učenike prvih razreda osnovnih škola na području ove općine.

Nakon što su prikupljeni i objedinjeni svi transakcijski računi roditelja, sredstva su uplaćena na njihove račune, čime je uspješno završena realizacija ove aktivnosti.

Na početku školske godine načelnik Općine Banovići, dr. Mehmed Hasanović, obišao je sve osnovne škole i lično uručio poklon bonove prvačićima, poželjevši im sretan početak školovanja i uspješan ulazak u novo životno poglavlje.

Ovim gestom, Općina Banovići još jednom potvrđuje opredijeljenost da kontinuirano podržava najmlađe sugrađane i njihovo obrazovanje, te da bude oslonac roditeljima u važnim trenucima odrastanja njihove djece.

pročitajte i ovo

Magazin

Zlato srušilo rekorde: Šta stoji iza rasta cijene?

Vijesti

Hrvatska počela pripreme za izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na granici s BiH

Vijesti

Počinje čišćenje korita rijeke Jale

Vijesti

Agencija za nadzor osiguranja FBiH: Važan korak ka evropskim standardima

Tuzla i TK

Prijetio nožem i ukrao 200 eura: Pet godina zatvora za razbojništvo u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]