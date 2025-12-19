U povodu Dana rudara održana svečana sjednica u RMU Banovići

Dan rudara obilježen je svečanom sjednicom Uprave i Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja Banovići, kojoj su prisustvovali brojni gosti, zvaničnici i predstavnici društveno političkog života, kao i rukovodstvo i uposlenici ovog rudnika.

Obilježavanje Dana rudara započelo je polaganjem cvijeća na spomen obilježje, gdje je odata počast svima koji su tokom rata dali nemjerljiv doprinos odbrani države. Nakon toga upriličena je svečana sjednica na kojoj su razmatrani rezultati rada, izazovi u rudarstvu i planovi za naredni period.

Svečanoj sjednici prisustvovali su premijer Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić sa saradnicima, direktor JP Elektroprivreda BiH, načelnik općine Banovići Mehmed Hasanović, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, javnih institucija, poslovni partneri te brojni uposlenici RMU Banovići.

Direktor RMU Banovići Rasim Dostović u svom obraćanju istakao je da je godina bila izuzetno izazovna, ali uspješno privedena kraju. Naglasio je da će Rudnik drugu godinu zaredom završiti s pozitivnim poslovnim rezultatom, zahvaljujući predanom radu zaposlenih i kontinuiranim ulaganjima u opremu i proizvodne procese. Posebno je izdvojena nabavka nove mehanizacije, kao i puštanje u rad Transportnog sistema za otkrivku, čija je vrijednost oko 57 miliona KM, što će značajno doprinijeti stabilnosti proizvodnje i energetskog sektora.

Govoreći o budućnosti, direktor je naveo da RMU Banovići ima potencijal za razvoj projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, posebno fotonaponskih elektrana, te da energetska tranzicija mora biti praćena očuvanjem radnih mjesta i stabilnošću lokalne zajednice. Dan rudara, kako je istaknuto, prilika je da se naglasi značaj zajedničkog rada i odgovornog planiranja budućnosti rudnika.

Predsjednik Nadzornog odbora Enver Omazić podsjetio je na teško finansijsko i proizvodno stanje zatečeno prilikom preuzimanja dužnosti, te naglasio da su odgovorne odluke i provedene mjere dovele do toga da Rudnik danas bilježi pozitivno poslovanje drugu godinu zaredom. Tom prilikom uputio je čestitke svim rudarima, ističući njihov doprinos i istrajnost.

Podršku rudarima uputio je i premijer Vlade FBiH Nermin Nikšić, koji je naglasio da Vlada stoji uz one koji odgovorno rade i uspješno prevazilaze poslovne izazove. Posebno je istakao značaj realizacije Transportnog sistema, ocijenivši ga kao primjer strateškog i odgovornog upravljanja, te podsjetio da bez rudara nema energetske sigurnosti.

U okviru obilježavanja Dana rudara dodijeljena su priznanja najistaknutijim pojedincima za dugogodišnji rad, profesionalizam i doprinos poslovnim rezultatima. Također su nagrađeni i učenici osnovnih škola koji su učestvovali na literarnom konkursu posvećenom rudarima i rudarskoj tradiciji, čime je dodatno naglašen značaj očuvanja identiteta i vrijednosti rudarske profesije.

Dan rudara u Banovićima obilježava se i nizom pratećih aktivnosti, uključujući prijem porodica šehida, ispraćaj penzionera i zborove radnika, dok je za 21. decembar najavljen i svečani vatromet u čast rudara.