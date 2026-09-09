Otvorene nominacije za Nagradu „Emir Velić“

Nagrada „Emir Velić“ i ove godine bit će dodijeljena mladoj osobi koja svojim radom i angažmanom doprinosi pozitivnim promjenama u društvu, a nominacije su otvorene do 30. septembra 2026. godine. Javni poziv raspisali su Udruženje građana „Zašto ne“ i Internacionalni Burch univerzitet.

Nagrada je pokrenuta u znak sjećanja na Emira Velića, nekadašnjeg člana tima UG „Zašto ne“ i alumnistu Internacionalnog Burch univerziteta, koji je svojim radom bio posvećen obrazovanju, aktivizmu i razvoju demokratskog društva.

Ko može biti nominovan?

Za Nagradu „Emir Velić“ mogu biti nominovane osobe od 18 do 30 godina koje žive i rade u Bosni i Hercegovini.

Traže se mladi koji su ostvarili vidljiv doprinos zajednici kroz aktivnosti povezane s ljudskim pravima, demokratijom, transparentnošću institucija, borbom protiv diskriminacije, edukacijom i osnaživanjem građana ili inovativnim rješavanjem društvenih problema.

Nominaciju može poslati pojedinac, organizacija ili neformalna grupa, uz saglasnost osobe koja se nominuje. Potrebno je dostaviti osnovne informacije o kandidatu, kratku biografiju, opis dosadašnjeg angažmana i obrazloženje nominacije, a moguće je priložiti i materijale koji potvrđuju rezultate rada.

Novčana nagrada i tri pune stipendije

Dobitniku ili dobitnici prve nagrade pripast će 3.000 KM, dok će Internacionalni Burch univerzitet dodijeliti tri pune stipendije najboljim kandidatima za prvi ili drugi ciklus studija na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke za akademsku 2027/2028. godinu.

Prilikom izbora žiri će, između ostalog, ocjenjivati konkretne rezultate djelovanja u zajednici, inovativnost, dugoročnost inicijativa i posvećenost vrijednostima koje kandidat zastupa.

Nominacije za Nagradu „Emir Velić“ moguće je poslati putem online formulara do 30. septembra, dok je proglašenje dobitnika planirano za novembar 2026. godine.