Tri pobjede: Mlade fudbalerke Slobode zablistale u Gornjoj Tuzli

RTV SLON
Foto: ŽFK Sloboda Tuzla

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla iz U15 selekcije imale su izuzetno uspješan vikend, ostvarivši tri pobjede u isto toliko odigranih utakmica na domaćem terenu u Gornjoj Tuzli.

Nakon najave mirnijeg takmičarskog vikenda, mlade Tuzlanke su pokazale borbenost, timski duh i veliku želju za pobjedom, što im je donijelo maksimalan učinak. U prvoj utakmici savladale su ekipu ŽNK Posavina Domaljevac rezultatom 3:1, zatim su bile ubjedljive protiv ŽNK Krivaja Zavidovići sa 4:0, dok su meč protiv ŽFK Fortuna Živinice dobile službenim rezultatom 3:0, zbog nedolaska protivnica.

Trener i stručni štab ističu da su ponosni na pristup i zalaganje igračica, koje su još jednom dokazale da predan rad donosi rezultate.

Pred ekipom je još jedno kolo u okviru U15 lige, nakon čega slijedi zasluženi odmor i pripreme za nastavak sezone.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Upozorenje vozačima: Na putevima BiH mokro, maglovito i sa radovima

Istaknuto

Stižu topliji dani: Naredne sedmice nagli skok temperature

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda

BiH

Ana Trišić Babić izglasana za v.d. predsjednicu RS, Skupština poništila sve neustavne zakone

Magazin

Da li su vaše gume spremne za zimu, šta je m+s ili all season?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]