Tri pobjede: Mlade fudbalerke Slobode zablistale u Gornjoj Tuzli

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla iz U15 selekcije imale su izuzetno uspješan vikend, ostvarivši tri pobjede u isto toliko odigranih utakmica na domaćem terenu u Gornjoj Tuzli.

Nakon najave mirnijeg takmičarskog vikenda, mlade Tuzlanke su pokazale borbenost, timski duh i veliku želju za pobjedom, što im je donijelo maksimalan učinak. U prvoj utakmici savladale su ekipu ŽNK Posavina Domaljevac rezultatom 3:1, zatim su bile ubjedljive protiv ŽNK Krivaja Zavidovići sa 4:0, dok su meč protiv ŽFK Fortuna Živinice dobile službenim rezultatom 3:0, zbog nedolaska protivnica.

Trener i stručni štab ističu da su ponosni na pristup i zalaganje igračica, koje su još jednom dokazale da predan rad donosi rezultate.

Pred ekipom je još jedno kolo u okviru U15 lige, nakon čega slijedi zasluženi odmor i pripreme za nastavak sezone.