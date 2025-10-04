ŽFK “Sloboda 2024” uputio demant na vijest o nesiplaćenim platama

Ženski fudbalski klub “Sloboda 2024” ističe da nema nikakve veze s nedavnom objavom portala Crna Hronika pod naslovom: “Fudbalerke iz Tuzle nisu dobile platu za cijelu prošlu sezonu”.

Ipak, klub priznaje da su navodi u objavi istiniti, pa čak i više od toga. Predsjednik kluba naglašava da je osnovna misija ŽFK “Sloboda 2024” da obnovi povjerenje u ženski fudbal u Tuzli, osigura poštene uslove za sve igračice i izgradi stabilan i profesionalan ženski fudbalski kolektiv.

“Naš cilj je jasno definisan – stvaranje sigurnog i transparentnog okruženja za igračice, gdje će se trud i talenat svake djevojke cijeniti i poštovati,” poručuje predsjednik kluba.

ŽFK “Sloboda 2024” poziva javnost i ljubitelje fudbala da podrže klub u ovom novom početku, koji ima za cilj podići standard ženskog fudbala u Tuzli i regiji.