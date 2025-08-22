Saznajte koje naknade nemaju karakter plaće u javnom sektoru prema novoj uredbi

Naknade koje nemaju karakter plaće u javnom sektoru precizno su uređene novom uredbom Vlade Federacije BiH koja je stupila na snagu u aprilu. Ova uredba propisuje uslove, kriterije i način ostvarivanja naknada koje se ne smatraju dijelom plaće, a odnose se na zaposlene u federalnim organima uprave.

U ovu grupu spadaju naknade za topli obrok, prevoz na posao i sa posla, smještaj, odvojeni život od porodice, naknade za prekovremeni i noćni rad, kao i za rad u dane praznika. Posebno su obuhvaćene i naknade za slučaj težeg invaliditeta ili bolesti.

Iako je uredba donesena u aprilu, institucije ulaze u period kada moraju uskladiti svoje interne akte i pravilnike, te početi sa njenom dosljednom primjenom. Naknade koje nemaju karakter plaće neće ulaziti u osnovicu plaće, ali je obavezno da ih svaka institucija jasno definiše i prilagodi svojoj organizaciji u skladu s propisanim pravilima.

Na ovaj način uvodi se jedinstven pristup u javnom sektoru, čime se smanjuje prostor za različita tumačenja u praksi. Pored administrativnog usklađivanja, ovaj proces donosi i određene porezne implikacije, jer se pojedine naknade tretiraju odvojeno od plaće.