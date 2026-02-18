Plate u Federaciji BiH nastavile rasti, decembarski prosjek 1.664 KM

Vlada TK utvrdila iznose socijalnih prava za 2026. godinu, osigurano više od 35 miliona KM
Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2025. godine iznosila je 1.664 KM, pokazuju najnoviji zvanični podaci o kretanju zarada.

U poređenju s novembrom, prosječna neto plata bilježi rast od 2,6 posto u nominalnom iznosu, dok je realno povećanje, uz uračunatu inflaciju, iznosilo 2,5 posto.

Na godišnjem nivou zabilježen je još izraženiji rast. U odnosu na decembar 2024. godine, prosječna neto plata veća je za 16,5 posto nominalno, odnosno za 12,2 posto realno.

Podaci za cijelu godinu pokazuju da je prosječna mjesečna neto plata u Federaciji BiH tokom 2025. godine iznosila 1.594 KM. U odnosu na godišnji prosjek iz 2024. godine, to predstavlja nominalni rast od 16,1 posto i realni rast od 12 posto.

