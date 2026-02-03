ESV: Najavljene i izmjene pravila o bolovanju u FBiH

Predstavnici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) i Saveza samostalnih sindikata BiH obratili su se nakon današnje sjednice na kojoj je data podrška Uredbi o isplati neoporezive pomoći radnicima u 2026. godini.

Predsjednik ESV-a Safudin Čengić izjavio je da uredba omogućava poslodavcima da zaposlenima isplate određeni novčani iznos bez obračuna poreza i doprinosa, s ciljem poboljšanja standarda radnika. Naveo je da je o ovoj mjeri vođena duža rasprava, tokom koje su predstavnici poslodavaca predlagali zadržavanje iznosa od 400 KM, dok je Vlada ukazivala na dodatne fiskalne i sistemske izazove.

Prema usaglašenom stavu članova Vijeća, odlučeno je da se u periodu od 1. januara do 31. jula može isplaćivati 300 KM mjesečno neoporezive pomoći, bez obaveze uplate doprinosa.

Čengić je kao otvoreno pitanje izdvojio i izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju. Poslodavci, kako je naveo, ukazuju na dug period bolovanja koji pada na njihov teret, uz ocjenu da je prosječno odsustvo s posla u BiH znatno duže nego u zemljama Evropske unije. Najavljeno je održavanje posebne tematske sjednice ESV-a do kraja mjeseca, na kojoj bi trebalo biti predložena rješenja za smanjenje broja dana bolovanja koje finansiraju poslodavci, uključujući mogućnost skraćivanja tog perioda ili strože kontrole zloupotreba.

“Poslodavci smatraju da je ovo što se dešava u BiH nenormalno. Da radnik prosječno ostaje na bolovanju 40 dana dok se u Evropskoj uniji to kreće oko 7 dana. Ministar je iznio stav da će se do kraja ovog mjeseca održati tematska sjednica ESV-a s prijedlogom na koji način smanjiti broj dana koji idu na teret poslodavaca. Njihov je prijedlog bio da se 42 dana svedu na 15 dana ili da se nađu metode da se oni koji zloupotrebljavaju bolovanje rigorozno kažnjavaju”, naveo je Čengić.

Govoreći o problemima u sektoru prijevoza, Čengić je kazao da će biti pokrenute inicijative za izmjene propisa prema Vijeću ministara BiH i entitetskim vladama.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović poručio je da se kroz ovu uredbu otvara prostor da radnici uz minimalnu platu od 1.026 KM mogu primiti još 300 KM neoporezive pomoći, čime bi ukupni iznos primanja mogao dostići 1.326 KM. Naglasio je da se ova mogućnost odnosi i na radnike sa srednjom i višom stručnom spremom.

Sindikat očekuje da će nakon isteka sedmog mjeseca biti dostupni detaljni izvještaji o tome u kojoj mjeri su poslodavci koristili ovu mogućnost i da li su je primjenjivali u korist radnika.

Na sjednici je, kako je rečeno, usvojen i zaključak o potrebi donošenja zakona o minimalnoj plati, uz najavu aktivnog učešća sindikata u njegovoj pripremi.