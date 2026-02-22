Mjera “zaključanih cijena” u FBiH uskoro završava, građanima stiže aplikacija

Mjera „zaključanih cijena“, koja se u Federaciji Bosne i Hercegovine provodi od decembra 2023. godine, bit će okončana 1. marta ove godine. Iz Federalnog ministarstva trgovine najavili su da će do tada biti omogućen puni početak rada aplikacije „Uporedimo cijene“, koja bi građanima trebala omogućiti transparentan uvid u cijene proizvoda u različitim trgovačkim objektima i lakši izbor najpovoljnije kupovine.

Iz Ministarstva podsjećaju da je dobrovoljna mjera „zaključanih cijena“ dogovorena u saradnji s poslodavcima iz sektora trgovine, udruženjima potrošača i sindikatima. Tokom 2024. godine mjera je više puta produžavana, dok je u 2025. njen rok produžen odlukom Vlade FBiH u dogovoru s Udruženjem poslodavaca FBiH.

– Aktuelno produženje odnosi se na dodatnih 60 dana, odnosno do 1. marta, kako bi aplikacija za poređenje cijena bila dostupna građanima u punom kapacitetu. Testna faza aplikacije je završena, a u toku je unos podataka za oko 70 robnih grupa koje obuhvataju više od 3.000 proizvoda. Građanima će biti omogućeno poređenje cijena po trgovačkim lancima, filtriranje prema mjestu stanovanja, pregled cijena u najbližim prodajnim objektima te kreiranje vlastite potrošačke korpe radi provjere gdje je ukupna kupovina najpovoljnija – navode iz Ministarstva.

Kada je riječ o rezultatima mjere, ističe se da je projektom bilo obuhvaćeno oko 65 osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda, čije su cijene bile stabilizovane tokom dužeg perioda. Prema procjenama Ministarstva, potrošačka korpa tih proizvoda donosila je uštedu od 50 do 70 KM po jednoj kupovini.

Naglašavaju i takozvani „efekat sidrenja cijena“, jer zaključane cijene pojedinih proizvoda nisu dopuštale veća odstupanja cijena sličnih artikala drugih proizvođača na tržištu. Prema analizama resornog ministarstva, mjera je doprinijela ublažavanju naglih i neopravdanih poskupljenja osnovnih životnih namirnica, iako domaće tržište u velikoj mjeri zavisi od uvoza, zbog čega globalna kretanja cijena i uvozna inflacija imaju direktan utjecaj na cijene u BiH.

Iz Ministarstva navode da su ostvarene uštede imale pozitivan efekat na životni standard građana, posebno u periodu inflatornih pritisaka. Podaci o fiskalizovanom prometu pokazuju rast potrošnje, čemu su doprinijeli povećanje minimalne i prosječne plate, kao i druge socioekonomske mjere Vlade FBiH.

– To ne znači prestanak institucionalnog nadzora tržišta. Federalno ministarstvo trgovine pripremilo je Zakon o izuzetnim mjerama kontrole cijena u vanrednim okolnostima, koji je već prošao prvi krug parlamentarne procedure. Tim zakonom definišu se nadležnosti i mehanizmi djelovanja u situacijama tržišnih poremećaja, čime se Vladi FBiH omogućava pravovremena reakcija i sprečavanje neopravdanog rasta cijena osnovnih životnih namirnica – navode iz Ministarstva.

Član Udruženja poslodavaca Federacije BiH Almedin Kadrić kaže da poslodavci u načelu podržavaju rad Ministarstva i saradnju sa sindikatima i udruženjima potrošača, ali upozorava da svaka intervencija u formiranje cijena može poremetiti tržišne odnose.

– Ekonomija diktira cijene i svaka administrativna intervencija može dovesti do problema s nestašicama proizvoda ili smanjenjem marži trgovaca. Kao dugoročnije i transparentnije rješenje vidim razvoj aplikacije za praćenje cijena, jer informisani potrošači i tržišna konkurencija mogu prirodno utjecati na snižavanje cijena – ističe Kadrić.

Predsjednica Kluba potrošača Tuzlanskog kantona Gordana Bulić navodi da je njihovo udruženje učestvovalo u radnoj grupi za projekt „zaključanih cijena“ te da su analizirali konkretne efekte na kućne budžete.

Kao primjer navodi suncokretovo jestivo ulje, čija je cijena u okviru mjere iznosila 3,15 KM, dok su isti ili slični proizvodi koštali 3,20, 3,25 ili čak 3,80 KM.

– Takva analiza provedena je za oko 60 proizvoda, na osnovu mjesečnih potreba prosječne četveročlane porodice. Prema tim izračunima, porodica koja bira proizvode sa zaključanom cijenom može ostvariti uštedu od oko 100 KM mjesečno, dok je za penzionerska domaćinstva ta ušteda oko 50 KM – kazala je Bulić.

Naglasila je da se ne radi o proizvodima slabijeg kvaliteta, već o artiklima koji su i ranije bili među najčešće biranim, jasno označenim na policama i istaknutim na ulazima u prodajne objekte. Dodaje da zaključavanje cijena ima i indirektan efekat jer podstiče konkurenciju i prilagođavanje cijena na tržištu.