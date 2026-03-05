U FBiH uskoro ročišta na daljinu i elektronsko podnošenje podnesaka

Tokom prvog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, razmatran je i usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH, s ciljem bržeg i kvalitetnijeg rješavanja parničnih postupka u sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nacrtom zakona predložene su izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku, kojima se regulira održavanje ročišta na daljinu, uz upotrebu audiovizualnih uređaja i tehnološke platforme za komunikaciju na daljinu, kao i elektronsko podnošenje i elektronska dostava podnesaka putem informacijskog sistema. Takođe unapređuju se odredbe o ostvarivanju prava osoba kojima su određene mjere u cilju reguliranja zaštite identiteta zaštićenih svjedoka u građanskim postupcima na koje su upućeni radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva po okončanju krivičnih postupaka.

Usvajanjem ovakvog zakonskog rješenja u znatnoj mjeri bi se ubrzali parnični postupci u FBiH, što će doprinijeti ostvarivanju prava na suđenje u razumnom roku svih građana.

Navedene izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine dio su podrške VSTS-a BiH inicijativi Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu zajedničkog postupanja ovog Ministarstva i VSTS-a BiH na pripremi izmjena zakonodavnog okvira o parničnom postupku. Ovakva saradnja izvršne i pravosudne vlasti predstavlja pozitivan iskorak u cilju unaprjeđenja i modernizacije parničnog postupka, za čiju je potpunu realizaciju nužna svijest i blagovremeno djelovanje i zakonodavne vlasti.

Nacrt zakona je pripremila radna grupa formirana od Ministarstva pravde FBiH u čijem su sastavu učestvovali i predstavnici Savjeta, potpredsjednica Sanela Gorušanović-Butigan, član Savjeta Davor Martinović i šef Kabineta predsjednika Demirel Delić.

Predsjednik VSTS-a BiH Sanin Bogunić je govoreći o ovaj temi naveo da se, uz minimalna finansijska sredstva iz budžeta pravosudnih institucija, ili eventualno donatorskih sredstava, brzo može osigurati elektronsko podnošenje i dostava podnesaka i održavanje ročišta na daljinu. On je istaknuo da VSTS BiH već poduzima inicijalne aktivnosti kako bi se, odmah po usvajanju Zakona u sudovima mogle implementirati navedene odredbe, posebno imajuću u vidu da je u proteklom periodu ostvarena uspješna saradnju sa IDDEEA-om BiH u osiguravanja elektronskog potpisa u pravosudnim institucijama u BiH.