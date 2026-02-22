Planira se izgradnja izuzetno zahtjevne dionice kroz FBiH, gotovo polovina trase u tunelima

Autoceste Federacije BiH izvršile su djelimične izmjene idejnog projekta dionice autoputa Ivan–Ovčari na Koridoru 5C, između Sarajeva i Konjica. Iako su promjene unutar okvira prostornog plana i ne mijenjaju ukupnu dužinu trase, pojedini tuneli i mostovi su izbačeni ili skraćeni, što bi trebalo donijeti finansijske uštede.

Riječ je o dionici dugoj 10,27 kilometara, koja se nadovezuje na već izgrađeni dio autoputa na izlazu iz tunela Ivan u Bradini i vodi do sjevernog ulaza u Konjic. Uprkos optimizaciji, ovo i dalje ostaje jedna od tehnički najzahtjevnijih dionica u zemlji, budući da se približno 50 posto trase nalazi u tunelima, piše Biznisinfo.

Prema projektu, planirano je 10 tunela ukupne dužine oko 11,6 kilometara, računajući desnu i lijevu cijev, te osam mostova ukupne dužine 3,17 kilometara. Oko 15 posto trase nalazi se na mostovima, dok preostalih 35 posto čini otvorena trasa. Dužine tunela kreću se od 173 do 1.127 metara, a zbog velikog broja podzemnih objekata predviđene su dvije odvojene saobraćajne osi s minimalnim razmakom od 25 metara.

Nakon izlaska iz tunela Ivan, autoput će, nakon oko 400 metara, preći preko magistralnog puta M17. Oko 1,7 kilometara dalje, nakon tunela T1, trasa će prolaziti ispod željezničke pruge Sarajevo–Ploče i nastaviti uz desnu obalu rijeke Trešanice. Dalje se kreće uz konjički magistralni put, kroz naselja Zukići, Pirići i Vrbljani, a završava u Ovčarima, gdje se spaja na poddionicu Konjic (Ovčari) – Tunel Prenj. Poseban izazov predstavlja visinska razlika od 410 metara između početne i završne tačke.

Optimizacija trase izvršena je tokom izrade Glavnog projekta, na osnovu analize idejnog rješenja iz 2021. godine, a izmjene su provedene u periodu 2024–2025. godine. Jedan od ključnih razloga bila je zaštita kulturno-historijskog naslijeđa, jer je prvobitna trasa prolazila kroz staro tursko mezarje i nekropolu stećaka u naselju Zukići. Novim rješenjem autoput je izmješten tako da prolazi ispod ovih lokaliteta, čime je izbjegnuta kolizija s kulturnim dobrima, uz istovremeno skraćivanje pojedinih tunela i mostova.

Također, ranije planirana trasa zahvatala je aktivni kamenolom, što bi zahtijevalo dodatne vijadukte i tunele. Pomjeranjem trase prema brdu, ova zona je zaobiđena.

Na pojedinim dionicama mostovi su zamijenjeni nasipima, a magistralna cesta bit će rekonstruisana na mjestima gdje prolazi ispod autoputa. Predviđeno je i korištenje materijala iz iskopa tunela za izgradnju nasipa, čime se smanjuju troškovi i količina otpada.

Iako je tehničko rješenje prilagođeno terenu i prostornim ograničenjima, postupak izbora izvođača još nije pokrenut, pa zasad nije poznato kada bi izgradnja ove dionice mogla početi.