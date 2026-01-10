Bosna i Hercegovina vodeća po rastu plata prema globalnim podacima

Prema najnovijem izvještaju organizacije Trading Economics, Bosna i Hercegovina se nalazi na prvom mjestu u svijetu po rastu plata.

Podaci se odnose na oktobar 2025. godine, kada je zabilježen rast plata od 16,20 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prema istom izvještaju, prosječna plata u Bosni i Hercegovini iznosi 1.605 konvertibilnih maraka.

Iza Bosne i Hercegovine na listi zemalja s najvećim rastom plata nalaze se Bjelorusija, Srbija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Portugal i Mađarska, kao i druge države.

Trading Economics je međunarodna organizacija koja prati historijske ekonomske podatke, prognoze i ekonomske kalendare za 196 zemalja, oslanjajući se na službene i zvanične izvore. Njihove baze podataka obuhvataju pokazatelje poput bruto domaćeg proizvoda, inflacije, kretanja plata, kamatnih stopa i monetarnih politika centralnih banaka.

Listu možete pogledati OVDJE

