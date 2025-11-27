U oktobru 2025. zabilježen rast nivoa cijena

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2025. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su više za 0,4 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u oktobru 2025. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima “Alkoholna pića i duhan” za 0,1 posto, “Odjeća i obuća” za 0,9 posto, “Stanovanje i režijski izdaci” za 2,0 posto, “Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće” za 0,3 posto, “Zdravstvo” za 0,2 posto, “Prijevoz” za 0,5 posto, “Obrazovanje” za 0,1 posto i “Restorani i hoteli” za 0,2 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u oktobru 2025. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen pad cijena u odjeljku “Rekreacija i kultura” za 0,1 posto i “Ostala dobra i usluge” za 0,2 posto. Na godišnjem nivou u prosjeku zabilježen rast nivoa cijena od 4,3 posto.

Nivo cijena u oktobru 2025. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 4,3 posto.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima “Hrana i bezalkoholni napici” za 6,9 posto, “Alkoholna pića i duhan” za 3,8 posto, “Stanovanje i režijski izdaci” za 5,2 posto, “Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće” za 1,8 posto, “Zdravstvo” za 5,5 posto, “Komunikacije” za 1,7 posto, “Rekreacija i kultura” za 4,7 posto, “Obrazovanje” za 3,3 posto, “Restorani i hoteli” za 7,8 posto te “Ostala dobra i usluge” za 2,5 posto.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku “Odjeća i obuća” za 8,2 posto.