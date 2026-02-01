Evo gdje je zabilježen najveći rast cijena u BiH

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2025. godine u prosjeku su porasle za 0,1 posto u odnosu na novembar, dok je na godišnjem nivou zabilježen rast od 4,1 posto.

Na mjesečnom nivou zabilježen je rast cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,2 posto, alkoholnih pića i duhana za 0,3 posto, stanovanja i režijskih izdataka za 0,7 posto, restorana i hotela za 0,4 posto, kao i ostalih dobara i usluga za 0,4 posto. Istovremeno su cijene odjeće i obuće smanjene za dva posto, dok je prijevoz pojeftinio za 0,6 posto.

Na godišnjem nivou, u decembru 2025. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, najveći rast cijena zabilježen je u kategoriji restorana i hotela, i to 7,8 posto. Slijede stanovanje i režijski izdaci s rastom od 7,3 posto, te hrana i bezalkoholna pića koji su poskupjeli za 5,3 posto.

Rast cijena evidentiran je i u sektorima zdravstva, gdje je zabilježen porast od 4,7 posto, rekreacije i kulture 4,9 posto, alkoholnih pića i duhana 4,1 posto, obrazovanja 3,1 posto, ostalih dobara i usluga 3,3 posto, namještaja i kućanskih uređaja 2,4 posto, kao i komunikacija s rastom od 1,5 posto.

S druge strane, na godišnjem nivou cijene odjeće i obuće bile su niže za 7,8 posto, dok je prijevoz pojeftinio za 0,2 posto.

