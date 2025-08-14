U znaku inkluzije obilježen Dan mladih

Dan mladih: Danas su se u Mejdanu okupili dječaci i djevojčice svih uzrasta kako bi zajedno proslavili mladost i zajedničku strast prema sportu. Među njima su i Sanela i Esmeralda, dugogodišnje prijateljice koje povezuje ljubav prema igri.

Okušale su se u košarci i u fudbalu, nadajući se da će uz druženje s brojnim prijateljima osvojiti i poneku medalju.

„Nama to puno znači to je nama isto kao izlazak neki, da nešto naučimo novo, da budemo u pokretu i da upoznamo neke nove ljude,“

„Danas sam došla naravno da se takmičim kao i svake godine. Nadam se pobjedi i medalji, idemo još jače još bolje. Za mene ovo znači nova pobjeda novi uspjeh.“ ističu Sanela i Esmeralda.

Među učesnicima manifestacije „Dan mladih – sportom za budućnost“ posebno se istakla i Almira iz Tuzle, koja svojim primjerom ruši predrasude i pokazuje da sport pripada svima. Ljubav prema košarci rodila se još u djetinjstvu, kada je prvi put gledala utakmicu na televiziji, a od tada svaki dan za nju je prilika da dokaže kako predanost i strast brišu sve granice.

“Volim učestvovati i volim se družiti. Danas mi je drago što sam ovdje. Takmičim se u košarci i volim je često igrati.” kazala je Almira Kahrimanović.

Organizatori naglašavaju da su ponosni na saradnju s partnerima iz Evropske unije, koji su ujedno njihova najveća podrška. Dodaju da im je zajednički cilj da Dan sporta i Dan mladih budu povezani s inkluzijom, koja je jedan od ključnih prioriteta Specijalne olimpijade BiH, čiji su predstavnici proteklih godina ostvarili zapažene rezultate.

„Ja kada govorim o Specijalnoj olimpijadi moram biti prezadovoljna jer imamo osvajače i zlatne medalje sa Ljetnih olimpijskih igara iz Abu Dabija 2019. godine, da imamo medalju u Inkluzivnoj košarci iz Berlina, 4. mjesto iz 2015. u Los Angelesu.„ ističe Kada Delić Selimović, izvršna direktorica Specijalne olimpijade BiH.

Dani mladih organizovani su uz pomoć Vlade Tuzlanskog kantona, Grada Tuzla te predstavnika iz UNICEF-a i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija koji su višegodišnji partneri u organizaciji ovakvih događaja za mališane.

„Mi smo danas ovdje kako bismo zajednički obilježili međunarodni Dan mladih, i danas ćemo vidjeti kako mladi poduzimaju akcije u lokalnim zajednicama kako bi doprinijeli ostvarivanju ciljeva održivih razvoja. UNFPA organizacija je partner sa Specijalnom olimpijadom već dugi niz godina, a također to partnerstvo ostvaruje i sa Gradom Tuzla, UNICEF-om i sa Ambasadom Republike Italije. Danas ćete vidjeti kako mladi sa ili bez invaliditeta zajednički obilježavaju ovaj dan i oni će upravo kroz ove igre u sudjelovanje u njima pokazati šta znači zajedništvo i inkluzija.“ poručila je Justine Coulson, predstavnica UNFPA

Manifestaciji je prisustvovalo više stotina učesnika iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji su odlučili da dan provedu u zabavi sa prijateljima sa kojima dijele ljubav prema sportu i druženju.

