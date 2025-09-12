Caritas i EU podržali projekte inkluzije, grant uručen i jednom tuzlanskom udruženju

Caritas Bosne i Hercegovine, uz financijsku potporu Evropske unije, kroz projekt CORDIAL dodijelio je grantove organizacijama osoba s invaliditetom s ciljem jačanja njihove socijalne i ekonomske uključenosti, razvoja lokalnih usluga i unapređenja položaja u društvu.

Na ceremoniji potpisivanja ugovora, održanoj u Sarajevu, podržano je osam organizacija kroz program malih grantova ukupne vrijednosti više od 178.000 KM. Među dobitnicima su: Udruženje „Feniks“ iz Tuzle, STEP i InfoPart iz Banja Luke, Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“ iz Srebrenice, Udruženje „OAZA“ iz Kantona Sarajevo, Udruženje distrofičara Bužim, Udruženje gluhih KS te Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka.

Ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević čestitao je korisnicima grantova i istakao da Caritas ostaje partner u njihovim nastojanjima da poboljšaju kvalitet života osoba s invaliditetom.

Dobitnici su prošli i trodnevnu obuku „Upravljanje projektima i vidljivost EU financiranih aktivnosti“, održanu od 10. do 12. rujna, s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno vođenje projekata.

Projekt CORDIAL, koji traje 36 mjeseci (od 1. prosinca 2024. do 30. studenoga 2027.), fokusiran je na unapređenje inkluzije osoba s invaliditetom kroz regionalnu suradnju, zagovaračke aktivnosti i poboljšanje zakonodavnog okvira. Vodeći partner je Caritas Srbije, dok su partneri Caritas BiH, Unija organizacija osoba s invaliditetom u BiH, Caritas Crne Gore, Caritas Kosova i Caritas Sjeverne Makedonije.