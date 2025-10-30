Vijeće nacionalnih manjina BiH održat će sastanke s ekspertima Vijeća Evrope

Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine potvrđeno je da će predstavnici Vijeća naredne sedmice održati sastanak s delegacijom Savjetodavnog komiteta eksperata Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike. Ovaj sastanak, koji se održava u okviru monitoring posjete Vijeća Evrope, planiran je za 6. novembar.

Također je potvrđeno da će predstavnici Vijeća nacionalnih manjina učestvovati i na sastanku posvećenom predstavljanju Nacrta zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH. Sastanak i radionica, koje organizuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, biće održani 13. i 14. novembra u Banjoj Luci.

Tokom sjednice, predsjedavajući Vijeća Mujo Fafulić upoznao je članove s detaljima nedavnog sastanka s predstavnicima Ureda visokog komesara za nacionalne manjine (HCNM) pri Misiji OSCE-a, gdje je razgovarano o položaju i pravima manjinskih zajednica u BiH.

Članovi Vijeća dogovorili su da se održavanje druge Konferencije nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini odgodi za početak naredne godine, dok će 5. novembra u Kaknju biti obilježen Svjetski dan romskog jezika, u organizaciji Vijeća nacionalnih manjina BiH.