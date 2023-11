Duraković u posjeti kod Halilagića, razgovarali o podršci povratnicima

U okviru planiranih posjeta svim premijerima kantona koji pružaju podršku povratnicima na područje entiteta Republika Srpska, potpredsjednik manjeg bh entiteta Ćamil Duraković je boravio danas u posjeti Vladi i premijeru Tuzlanskog kantona.

„Tuzlanski kanton je uvijek bio najbliži povratnicima, posebno na području podrinja, i pružao im je najintenzivniju podršku. Malo se zna da je i kičma zdravstvenog sistema i prvo medicinsko utočište za povratnike upravo Tuzlanski kanton i njegove zdravstvene institucije, posebno u oblasti sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Upravo zato ovu seriju posjeta započinjem u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, odakle ćemo nastaviti i prema premijerima drugih kantona“, kazao je danas potpredsjednik Duraković.

U tom svjetlu fokus razgovora sa premijerom Halilagićem, te ministrima za rad, socijalnu politiku i povratak Fadilom Alićem i privrede Edinom Durakovićem, bili su povratnici, postojeći oblici podrške procesu povratka, ali i izazovi i mogućnosti redefiniranja tih programa i njihovom usklađivanju sa potrebama povratnika.

„Tuzlanski kanton je uvijek bio oslonac i podrška povratnicima u raznim oblastima. To je naša moralna dužnost i obaveza i od toga nećemo odstupiti ni u narednom periodu. Činjenica jeste, i mi smo to ove godine primijetili da se potrebe povratnika s vremenom mijenjaju, te u skladu sa tim promjenama mi moramo razmišljati o redefiniranju naših politika, programa i ciljeva. Već od naredne godine planiramo podršku povratku usmjeriti u pravcu podrške projektima ekonomskog razvoja, privrede, otvaranja novih radnih mjesta, kako bismo podržali one ljude koji su se vratili i pružili im priliku da rade i od tog svog rada privređuju i žive“, kazao je danas premijer Halilagić.