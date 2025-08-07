Duraković o potezima Dodika: Ovo nije napad na mene lično, već poruka svim Bošnjacima u RS

Edina Rizvić Aščić
Camil Durakovic

Potpredsjednik entiteta Republika Srpska iz reda bošnjačkog naroda, Ćamil Duraković, poručio je da su mu nedavno uskraćena zakonska prava koja pripadaju njegovoj funkciji, uključujući službeni automobil, stan i savjetnika, što smatra direktnom političkom odmazdom Milorada Dodika.

U izjavi za Fenu, Duraković navodi da Dodik ovakve odluke donosi kad je, kako kaže, politički iritiran, te ističe da Bošnjaci u RS-u godinama osjećaju posljedice njegove politike.

– Ovo nisu slučajne stvari. Dodik se sveti tamo gdje osjeti slabost. Bošnjaci u ovom entitetu su godinama žrtve njegove politike, počev od ukidanja bosanskog jezika u školama pa do današnjih odluka kojima se pokušava omalovažiti predstavnike Bošnjaka u institucijama RS-a – kazao je Duraković.

Smatra da ovakvi potezi predstavljaju politički očaj predsjednika RS-a kojem je, podsjetimo, CIK BiH nedavno oduzeo mandat. Dodaje da se lično ne osjeća pogođenim, ali da poruka koja se šalje nije beznačajna.

– Ako niste Bošnjak koji ponavlja njegove stavove, kao što to rade Denis Šulić ili Alen Šeranić, onda niste dobrodošli u sistem, iako ste konstitutivan narod po Ustavu. Meni je uskraćeno osnovno – od prava na adekvatno vozilo, preko savjetnika, do stana. Vozilo koje koristim je staro skoro 20 godina, vozač dosipa ulje svakih par dana. Jasna je poruka – rekao je Duraković.

Naglašava da potpredsjedniku iz reda hrvatskog naroda nijedno od ovih prava nije uskraćeno i da je riječ o selektivnom odnosu prema Bošnjacima u entitetu.

Ipak, poručuje da neće odustati.

– Nastavljam raditi, ostajem u Banjoj Luci, ali želim da javnost zna u kakvim uslovima obavljam dužnost. Ovo nije Dodikova očevina. RS je entitet u kojem žive i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i Ostali. Iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da ostvarimo prava koja nam pripadaju – izjavio je Duraković.

