Duraković o potezima Dodika: Ovo nije napad na mene lično, već poruka svim Bošnjacima u RS

Potpredsjednik entiteta Republika Srpska iz reda bošnjačkog naroda, Ćamil Duraković, poručio je da su mu nedavno uskraćena zakonska prava koja pripadaju njegovoj funkciji, uključujući službeni automobil, stan i savjetnika, što smatra direktnom političkom odmazdom Milorada Dodika.

U izjavi za Fenu, Duraković navodi da Dodik ovakve odluke donosi kad je, kako kaže, politički iritiran, te ističe da Bošnjaci u RS-u godinama osjećaju posljedice njegove politike.

– Ovo nisu slučajne stvari. Dodik se sveti tamo gdje osjeti slabost. Bošnjaci u ovom entitetu su godinama žrtve njegove politike, počev od ukidanja bosanskog jezika u školama pa do današnjih odluka kojima se pokušava omalovažiti predstavnike Bošnjaka u institucijama RS-a – kazao je Duraković.

Smatra da ovakvi potezi predstavljaju politički očaj predsjednika RS-a kojem je, podsjetimo, CIK BiH nedavno oduzeo mandat. Dodaje da se lično ne osjeća pogođenim, ali da poruka koja se šalje nije beznačajna.

– Ako niste Bošnjak koji ponavlja njegove stavove, kao što to rade Denis Šulić ili Alen Šeranić, onda niste dobrodošli u sistem, iako ste konstitutivan narod po Ustavu. Meni je uskraćeno osnovno – od prava na adekvatno vozilo, preko savjetnika, do stana. Vozilo koje koristim je staro skoro 20 godina, vozač dosipa ulje svakih par dana. Jasna je poruka – rekao je Duraković.

Naglašava da potpredsjedniku iz reda hrvatskog naroda nijedno od ovih prava nije uskraćeno i da je riječ o selektivnom odnosu prema Bošnjacima u entitetu.

Ipak, poručuje da neće odustati.

– Nastavljam raditi, ostajem u Banjoj Luci, ali želim da javnost zna u kakvim uslovima obavljam dužnost. Ovo nije Dodikova očevina. RS je entitet u kojem žive i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i Ostali. Iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da ostvarimo prava koja nam pripadaju – izjavio je Duraković.