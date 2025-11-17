Rusejla Halilović: Sistem ne štiti žene, femicid u Mostaru ponovo otvorio teška pitanja

RTV SLON
Rusejla Halilović

Femicid u Mostaru ponovo je skrenuo pažnju na ozbiljne propuste u sistemu zaštite žena u Bosni i Hercegovini. Sinoć je u Mostaru ubijena A. J., a prema prvim informacijama, život joj je oduzeo Anis Kalajdžić iz Mostara. Tragedija je izazvala snažne reakcije, a među prvima se oglasila Rusejla Halilović, dugogodišnja aktivistica za ljudska prava i nekadašnja članica komisije za ravnopravnost polova.

Halilović je u svojoj objavi izrazila duboku zabrinutost zbog činjenice da se slučajevi poput ovog ponavljaju iz godine u godinu, uprkos tome što je Bosna i Hercegovina još 2013. ratificirala Istanbulsku konvenciju. Ističe da je ovaj dokument najvažniji međunarodni mehanizam u borbi protiv nasilja nad ženama, ali da njegova primjena u praksi izostaje.

Kroz jasnu i emotivnu poruku naglasila je da zakoni u BiH postoje samo na papiru, dok hitne mjere ne pružaju stvarnu zaštitu. Upozorila je da institucije prečesto reaguju tek kada je kasno, što pokazuje da žene u ovoj državi ne žive zahvaljujući sigurnosnim mehanizmima, nego zahvaljujući pukoj sreći.

Halilović je femicid u Mostaru opisala kao još jedan tragičan dokaz da se nasilje nad ženama pretvorilo u društvenu patologiju. Podsjetila je da A. J. više nema mogućnost da govori u svoje ime, te da je odgovornost na društvu da zahtijeva promjene.

Poručila je da zaštita žena mora biti istinski prioritet države, a ne formalna fraza. Naglasila je potrebu za oštrijim kaznama, efikasnijim hitnim mjerama i jasno definisanim obavezama institucija, koje ih moraju ispunjavati bez odgađanja.

Ovaj femicid u Mostaru ponovo je otvorio bolna, ali neophodna pitanja o sigurnosti žena u BiH, dok se čeka reakcija nadležnih institucija i konkretni koraci koji bi spriječili nove tragedije.

 

