Eric Dane, zvijezda serija “Grey’s Anatomy” i “Euphoria”, preminuo u 52. godini

Eric Dane preminuo je 19. februara, potvrdila je njegova porodica za magazin People, ostavljajući iza sebe bogatu glumačku karijeru i porodicu kojoj je bio posvećen do posljednjih dana.

Američki glumac, kojeg publika širom svijeta pamti kao dr. Marka Sloana u seriji Grey’s Anatomy, ali i kao Cala Jacobsa u HBO hitu Euphoria, preminuo je u četvrtak poslijepodne nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom, poznatom kao Lou Gehrigova bolest. Dijagnoza mu je postavljena 2025. godine.

U saopćenju koje je porodica uputila javnosti navodi se da je Eric Dane posljednje dane proveo okružen najbližima, suprugom i kćerkama Billie i Georgiom, koje su, kako ističu, bile centar njegovog svijeta. Tokom borbe s ALS-om posvetio se podizanju svijesti o ovoj teškoj bolesti i podršci istraživanjima, nastojeći pomoći drugima koji prolaze kroz isto iskustvo.

Eric Dane ostavio je snažan trag na televizijskoj sceni. Uloga harizmatičnog i samouvjerenog doktora u “Grey’s Anatomy” donijela mu je globalnu popularnost, dok je u “Euphoriji” pokazao složeniju, mračniju stranu svog glumačkog raspona. Kolege i obožavatelji godinama su isticali njegovu profesionalnost, ali i toplinu izvan kamera.

Porodica je u svojoj izjavi naglasila da je Eric Dane bio zahvalan na podršci koju je primao od fanova širom svijeta, te da će biti duboko voljen i zauvijek pamćen. Ujedno su zamolili javnost za privatnost u trenucima dok prolaze kroz težak period.