Na današnji dan prerano nas je napustio naš kolega Tomica Račić

Na današnji dan prerano nas je napustio naš prijatelj i kolega Tomica Račić, radijski tehničar i voditelj.

Tomica je bio ne samo stručnjak u svom poslu, već i osoba koja je svojim humorom, dobrotom i profesionalnošću uljepšavala dane svima s kojima je radio.

Njegov doprinos našoj radijskoj zajednici i neumorna posvećenost poslu ostavili su neizbrisiv trag.

Naši slušatelji su se radovali njegovom glasu, muzici i načinu na koji ih je vodio kroz dan ili im poželio dobro jutro.

Kao dugogodišnji medijski radnik, Tomica je svoj radni vijek započeo na Radio postaji Soli, a potom je godinama bio važan dio tima RTV Slon.

Bio je izvrstan tehničar, voditelj i DJ, a njegova ljubav prema muzici, knjigama, životu i životinjama činila ga je posebnim.

Tomica je preminuo 13. januara 2025. godine u 51. godini nakon teške bolesti. Nažalost, nije dočekao svoj red na radioterapiju.

Nedostaje nam njegova prisutnost i energija, ali uspomene na njega živjet će zauvijek u našim srcima.

Njegov hrabri duh i borba do posljednjeg trenutka ostaju nam kao primjer snage i ljubavi prema životu.

Tomice, pamtimo te i nosimo u srcima zauvijek!

Kolektiv RTV Slon