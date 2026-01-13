Na današnji dan prerano nas je napustio naš kolega Tomica Račić

Selma Jatić
Na današnji dan prerano nas je napustio naš kolega Tomica Račić
Na današnji dan prerano nas je napustio naš kolega Tomica Račić

Na današnji dan prerano nas je napustio naš prijatelj i kolega Tomica Račić, radijski tehničar i voditelj.

Tomica je bio ne samo stručnjak u svom poslu, već i osoba koja je svojim humorom, dobrotom i profesionalnošću uljepšavala dane svima s kojima je radio.

Njegov doprinos našoj radijskoj zajednici i neumorna posvećenost poslu ostavili su neizbrisiv trag.

Naši slušatelji su se radovali njegovom glasu, muzici i načinu na koji ih je vodio kroz dan ili im poželio dobro jutro.

Kao dugogodišnji medijski radnik, Tomica je svoj radni vijek započeo na Radio postaji Soli, a potom je godinama bio važan dio tima RTV Slon.

Bio je izvrstan tehničar, voditelj i DJ, a njegova ljubav prema muzici, knjigama, životu i životinjama činila ga je posebnim.

Tomica je preminuo 13. januara 2025. godine u 51. godini nakon teške bolesti. Nažalost, nije dočekao svoj red na radioterapiju.

Nedostaje nam njegova prisutnost i energija, ali uspomene na njega živjet će zauvijek u našim srcima.

Njegov hrabri duh i borba do posljednjeg trenutka ostaju nam kao primjer snage i ljubavi prema životu.

Tomice, pamtimo te i nosimo u srcima zauvijek!

Kolektiv RTV Slon

pročitajte i ovo

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obilježili 8. januar?

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 25. decembar

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 18. decembar

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo 11. decembar?

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obliježili 8. decembar?

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo 4. decembar?

Vijesti

BiH uvodi e-CMR: Predsjedništvo usvojilo odluku o elektronskom tovarnom listu

Sport

Kraj kratke ere: Alonso otišao iz Reala nakon “pucanja” odnosa u timu

Vijesti

Vremenska prognoza u BiH do kraja sedmice

Vijesti

Ministar Omerović primio delegaciju Univerziteta za muziku i lijepe umjetnosti iz Ankare

Vijesti

Pokrenut postupak dodjele područja djelovanja veterinarskim stanicama u Gradačcu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]