Uz sufinansiranje Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK otvorena prva brza punionice za električna vozila

Prva brza punionica za električna vozila čiju je izgradnju i postavljanje sufinansiralo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona puštena je danas u rad na parking prostoru Tržnog centra „Bingo“ u Živinicama.

Uz napomenu da Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo ovim pokazuju da prate savremene trendove u oblasti saobraćaja i energetike, ministar Almir Žilić je naglasio da se radi o projektu koji je „rezultat strateškog opredjeljenja Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja da podrži razvoj infrastrukture koja će omogućiti građanima prelazak na ekološki prihvatljivija rješenja i time doprinijeti smanjenju zagađenja zraka i očuvanju životne sredine“.

„Naš cilj je da u narednih pet godina osiguramo mrežu brzih punionica na području cijelog kantona, kako bi vozači električnih vozila imali sigurnu i dostupnu podršku u svakodnevnom korištenju. Ovo je tek prvi korak – u ovoj godini bit će postavljene tri punionice, a planiramo nastaviti sa širenjem i jačanjem kapaciteta“, rekao je ministar Žilić.

Kantonalno resorno ministarstvo je u izgradnju DC punionice na parking prostoru TC „Bingo“ Živinice uložilo 24.996,54 KM a ukupna vrijednost projekta je 54.673,11 KM.

Da su i u kompaniji „Bingo“ d.o.o. posvećeni modernizaciji usluga i održivoj mobilnosti potvrdio je ovom prilikom direktor Adnan Delalić.

„Postavljanje MOON POWER DC punionice snage 50 kW predstavlja važan korak ka stvaranju savremenog i ekološki odgovornog okruženja za naše kupce i sve posjetitelje. Vjerujemo da će brza punionica značajno unaprijediti iskustvo vozača električnih vozila i doprinijeti daljem razvoju infrastrukture u našem regionu. „Bingo“ će i u budućnosti nastaviti ulagati u projekte koji donose koristi zajednici i promovišu održiva rješenja“, kazao je direktor Delalić zahvalivši Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK na podršci i zajedničkom angažmanu u realizaciji ovog projekta.

Prema riječima predstavnika kompanije Moon Power BiH-Porsche BH Tarika Šabanovića projekat je rezultat uspješne saradnje sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK i kompanijom „Bingo“.

„Oni su prepoznali važnost razvoja održive mobilnosti i savremenih energetskih rješenja. Naša misija je da vozačima električnih vozila obezbijedimo pouzdanu, dostupnu i brzu infrastrukturu širom Bosne i Hercegovine, a ova punionica predstavlja još jedan korak ka tom cilju. Zahvaljujem se partnerima na povjerenju i podršci a građanima želim da uživaju u jednostavnijem, čišćem i savremenijem načinu putovanja”, rekao je Šabanović.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK pionir je u sufinansiranju postavljanja brzih punionica u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je da se u narednih pet godina osigura prihvatljiva pokrivenost teritorije Tuzlanskog kantona brzim punionicama za električna vozila dostupnim javnosti.

„Ovaj važan iskorak predstavlja značajan doprinos sveopštoj dekarbonizaciji i smanjenju emisija iz sektora transporta, koji je jedan od ključnih izazova u procesu tranzicije ka održivoj i zelenoj ekonomiji. Puštanjem u rad ove brze punionice Tuzlanski kanton se pozicionira na svjetskoj mapi punionica, čime postaje još atraktivnija destinacija za posjetu, sada uključujući i one koji koriste električna vozila kao prevozno sredstvo. Ovaj iskorak ima dvostruku vrijednost – doprinosi zaštiti okoliša i kreira nove razvojne mogućnosti u oblasti održive mobilnosti i turizma“, kazao je na današnjoj svečanosti direktor sektora energetike i voditelj Grupacije Automobilske Industrije BiH Privredne/Gospodarske komore FBiH Armin Hodžić uputivši čestitke i zahvalnost predstavnicima Tuzlanskog kantona, kao i svim partnerima i učesnicima koji su svojim radom, posvećenošću i ustrajnošću doprinijeli realizaciji ovog značajnog projekta.

U ovoj, prvoj godini implementacije, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja sufinansiralo je tri brze punionice sa šest tački punjenja na tri lokacije: danas otvorenu u TC Bingo, Živinice, u TC Etna i TC Zeka-comerc u Gračanici. Ukupna vrijednost projekata je 171.500,61 KM a učešće resornog ministarstva u projektu iznosi 74.996,54 KM što je gotovo 44% vrijednosti.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK nastavit će realizaciju ovog značajnog projekta i u narednim godinama s ciljem da se omogući razvoj infrastrukture za električna vozila i doprinese održivom transportu u Bosni i Hercegovini.