Tužilaštvo TK pozvalo građane na oprez i odgovornost u saobraćaju

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane na veći oprez i odgovornost u saobraćaju, s ciljem smanjenja broja saobraćajnih prekršaja i nesreća na putevima.

Iz Tužilaštva TK ističu da saobraćajni prekršaji i krivična djela, posebno ona s teškim posljedicama, nisu samo pravni problem, jer iza svake statistike stoje ljudski životi, porodice i tragedije koje se mogu spriječiti.

Građanima je upućen apel da poštuju saobraćajne propise, prijave nesigurno ponašanje u saobraćaju nadležnim organima, razgovaraju s mlađima o kulturi vožnje i ličnim primjerom pokažu važnost odgovornog ponašanja.

Iz Tužilaštva navode da novi zakonski okvir daje jasne smjernice, ali da sigurniji saobraćaj zavisi i od svijesti svakog vozača, pješaka i drugih učesnika u saobraćaju.

Kantonalno tužilaštvo TK poručilo je da će nastaviti dosljedno provoditi zakon i raditi u interesu zaštite građana, uz naglasak da je svaki život vrijedan i da svaki korak ka sigurnijim putevima ima značaj.