Tužilaštvo TK čestitalo Dan policije Tuzlanskog kantona

Povodom 22. maja, Dana policije Tuzlanskog kantona, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona uputilo je čestitku pripadnicima Uprave policije MUP-a TK, uz izraze poštovanja za njihov svakodnevni rad na zaštiti sigurnosti građana i očuvanju javnog reda i mira.

U čestitki koju potpisuje glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović istaknuto je da je ovaj datum prilika da se ukaže na značaj policijskog poziva, ali i na posvećenost, stručnost i spremnost policijskih službenika da odgovore na brojne sigurnosne izazove.

Posebno je naglašena dobra saradnja Kantonalnog tužilaštva TK i Ministarstva unutrašnjih poslova TK, koja je, kroz zajednički rad, doprinijela otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnih djela, efikasnijem djelovanju institucija i jačanju vladavine prava.

Iz Tužilaštva su poručili da postignuti rezultati i unaprijeđeni sigurnosni aspekti na području Tuzlanskog kantona potvrđuju važnost profesionalne saradnje, međusobnog povjerenja i zajedničkog rada u stvaranju sigurnijeg okruženja za sve građane.

Pripadnicima Uprave policije MUP-a TK upućene su želje za mnogo uspjeha u daljem radu, kao i za lični i profesionalni uspjeh.