MUP TK: Maloljetnik priveden nakon što je nožem povrijedio vršnjaka

Edina Rizvić Aščić
Hospitalizovan maloljetnik nakon incidenta kod OŠ „Kreka“
Foto: RTV Slon

U naselju Kreka u Tuzli, u ulici Bosne Srebrene, jutros se dogodio incident u kojem je maloljetnik upotrebom hladnog oružja povrijedio drugog maloljetnika. Prema informacijama Uprave policije MUP-a TK, učesnici nisu učenici te ustanove.

Povrijeđeni maloljetnik je prevezen u UKC Tuzla, gdje je zadržan u Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju. Policijski službenici su odmah nakon prijave izašli na teren, a maloljetnik osumnjičen za napad je lišen slobode i zadržan u službenim prostorijama.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK, koji rukovodi istragom i uviđajem na licu mjesta. Iz MUP-a TK naglašavaju da, shodno zakonskim odredbama o postupanju sa maloljetnicima, ne mogu iznositi više informacija o ovom slučaju.

