Pokrenuta kampanja „Poklonimo radost zajedno“: Novogodišnji paketići za najranjiviju djecu u BiH

Nevladina organizacija World Vision BiH i ove godine pokreće humanitarnu kampanju „Poklonimo radost zajedno“, s ciljem prikupljanja sredstava za novogodišnje paketiće namijenjene djeci koja odrastaju u teškim okolnostima. Kampanja traje do 31. decembra, a građani mogu donirati vrijednost jednog ili više paketića, ili dati simboličan doprinos za njihovu nabavku.

Ovo je osma godina zaredom da World Vision BiH provodi akciju koja je do sada obradovala hiljade djece iz 30 zajednica širom zemlje. Paketići su namijenjeni mališanima koji su izloženi različitim oblicima ranjivosti, žive u udaljenim ruralnim sredinama ili područjima pogođenim prirodnim katastrofama.

„Svaka godina nosi svoje izazove, ali 2025. je donijela još dublje teškoće za djecu i porodice širom Bosne i Hercegovine. Rastuće cijene, nesigurnost i sve češće krize ostavljaju dubok trag na najmlađima. Naša je misija i ove godine očuvati i pokloniti barem trenutak radosti i sreće onima koji je bezrezervno zaslužuju – djeci, posebno onoj najranjivijoj“, poručila je Dragana Bulić, direktorica World Visiona BiH.

Organizacija poziva sve građane, kompanije i institucije da se priključe kampanji i pomognu da praznična sezona bude veselija za što veći broj mališana.

Sredstva za kupovinu prazničnog paketića možete uplatiti putem web stranice www.worldvision.ba ili na broj žiro računa:

Uplate iz BiH:

WORLD VISION INTERNATIONAL

Transakcijski račun: 1610000000000011

Broj računa – BAM

partija koja se upisuje u svrhi placanja : 030001416-4

Banka: Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina

Uplate iz inostranstva:

WORLD VISION INTERNATIONAL

SWIFT number: RZBABA2S, IBAN: BA391611000001574756

Banka: Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina

Svaka donacija znači jedno nasmijano lice više. Pomozite nam da kreiramo male trenutke sreće!